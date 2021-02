Łódzkie: Prezydenci miast podpisali porozumienie o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości

Prezydenci sześciu miast woj. łódzkiego podpisali w czwartek w Radomsku porozumienie o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Dzięki programowi ma powstać 600 mieszkań.

Pod dokumentem podpisali się prezydenci: Radomska - Jarosław Ferenc, Sieradza - Paweł Osiewała, Skierniewic - Krzysztof Jażdżyk, Pabianic - Grzegorz Mackiewicz, Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak i Bełchatowa - Mariola Czechowska.

Obecny na wydarzeniu wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że historia naszego kraju w ostatnich 30 latach to historia spektakularnego sukcesu rozwoju Polski. Według niego jest jednak taka sfera, w której mamy bardzo dużo do nadrobienia - mieszkalnictwo.

Jak mówił minister rozwoju, pracy i technologii, mimo sporych zaległości w tej sprawie są jednak również sukcesy. Zwrócił uwagę, że w latach, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, liczba mieszkań na 1000 mieszkańców wzrosła w Polsce z 365 do ponad 390. To nadal mało w porównaniu ze średnią unijną, która wynosi 450 mieszkań na 1000 mieszkańców. Jarosław Gowin przypomniał również, że w ub.r. w Polsce oddano 222 tys. nowych mieszkań, najwięcej od 1979 r.

Wicepremier podkreślał, że cały czas mieszkanie jest towarem luksusowym. Bardzo wiele młodych rodzin nie może sobie "na ten luksus pozwolić". Nowym rozwiązaniem na poprawę sytuacji ma być model, w którym jednostka samorządu terytorialnego zakłada spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości, czyli przedstawicielem Skarbu Państwa. W przekonaniu Jarosława Gowina projekt Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej pozwoli na powstanie mieszkań, które będą utrzymane w tym samym standardzie, co te dostępne na wolnym rynku.

Szef resortu rozwoju wyjaśnił, że niższa cena mieszkań powstających w ramach SIM wynikać ma m.in. z tego, że działki budowlane będą wnosiły nieodpłatnie Krajowy Zasób Nieruchomości oraz gminy. Duża cześć kosztów zostanie też sfinansowana z rozmaitego rodzaju grantów i programów rządowych. Dopełnieniem tego ma być najtańszy na rynku kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa oferuje najlepiej przemyślany zestaw instrumentów, które spowodują, że zaczną powstawać mieszkania na dobrym, wysokim poziomie, o wysokim standardzie, jednocześnie z punktu widzenia mieszkańców tańsze, niż mieszkania dostępne na wolnym rynku" - powiedział wicepremier.

Jego zdaniem najlepszą rękojmią tego programu jest to, że chętnie przyłączają się do jego realizacji samorządy. Minister rozwoju, pracy i technologii wskazał projekt SIM jako wzorowy model współpracy władz lokalnych z administracją państwową. Ocenił, że prowadzona w taki sposób, pomoże ona podźwignąć się krajowi z kryzysu związanego z pandemią.

Gowin wyraził przekonanie, że podpisane porozumienie da początek szybkiej budowy mieszkań we wszystkich miastach, które się do niego włączyły. Jak dodał, inwestycje samorządowe, w tym dotyczące mieszkalnictwa, najlepiej łączą cele gospodarcze z celami społecznymi.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podkreśliła, iż ważne jest, że w tym programie odchodzi się od zasady refinansowania inwestycji - wszystkie środki, które będą zapewnione, będą możliwe do pozyskania z góry, na samym początku inwestycji. Dzięki temu gmina, które zechce inwestować, będzie mogła to zrobić bez zaangażowania na początek własnych pieniędzy. Zwróciła uwagę, że KZN jest skierowany do mniejszych miast.

Prezes KZN Bartłomiej Druzińskito ocenił, że podpisane porozumienie to "kolejny krok w stronę realizacji krajowego programu mieszkaniowego".

KZN wniesie wraz z sześcioma gminami do nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej działki o łącznej powierzchni 6 ha, na których powstanie ok. 600 mieszkań.

Zadowolenie z podpisania umowy wyraził również prezydent Radomska. Jak mówił Ferenc, w tej inicjatywie zarówno on jak i i inni samorządowcy widzą nadzieje na to, że wiele osób będzie mogło mieć mieszkanie.