Łódzkie: Rozpoczęła się rozbudowa terminalu intermodalnego w Radomsku

W Radomsku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa terminalu intermodalnego, będącego ważnym węzłem kolejowo-drogowym. Inwestycja jest warta 60 mln zł - poinformowała we wtorek spółka Loconi Intermodal.

"Terminal intermodalny Loconi Intermodal S.A. w Radomsku stanowi ważny węzeł kolejowo-drogowy, dzięki któremu spółka realizuje przewozy kontenerów z i do portów polskich. Spółka nabyła i rozpoczęła działalność na nieruchomości przy ul. Kraszewskiego w Radomsku w 2011 r. Każdego tygodnia organizuje 8-10 pociągów intermodalnych z i do polskich portów i obsługuje ponad 100 klientów rozproszonych w promieniu ok. 200 km od terminalu" - przekazała spółka w komunikacie.

W ramach planowanej inwestycji Loconi Intermodal planuje remont powierzchni manewrowej i składowej terminalu, zwiększenie powierzchni operacyjnej oraz uruchomienie drugiej bocznicy przeładunkowej. W efekcie terminal podwoi swoje zdolności przeładunkowe oraz zyska możliwość obsługi plandek i nadwozi wymiennych.

"Terminal w Radomsku darzymy szczególnym sentymentem, ponieważ był to nasz pierwszy terminal intermodalny, który uruchomiliśmy w Polsce i który zaskoczył nas tym, jak dynamicznie rozwijał się popyt na jego usługi. Już po zaledwie kilku latach od pierwszych pociągów nadanych na ten terminal, 80 proc. możliwości operacyjnych terminalu było na wyczerpaniu" - podkreśliła prezes zarządu Loconi Intermodal S.A. Lidia Dziewierska.

Jak dodała, dostawy intermodalne okazały się bardzo pożądaną i bardzo efektywną alternatywą dla klientów, którzy wcześniej mogli polegać wyłącznie na transporcie drogowym kontenerów. Spółka dostrzega bardzo silny trend wzrostu zapotrzebowania na intermodal w Polsce i chce odpowiedzieć na niego rozbudową terminalu.

Zarząd spółki zakłada, że po ukończeniu inwestycji zaplanowanym na listopad 2024 roku, terminal stanie się najnowocześniejszym tego typu obiektem w tym rejonie Polski i zachęci kolejne międzynarodowe firmy do lokowania swoich magazynów w Radomsku oraz okolicach. Będzie to również duże wsparcie dla przedsiębiorców - eksporterów i importerów z centralnej Polski, którzy jeszcze nie korzystają z usług przewozów intermodalnych.

Loconi Intermodal S.A. to spółka z siedzibą w Gdyni, która od kilku lat jest wiodącym operatorem intermodalnym w Polsce, rocznie obsługującym 250 tys. TEU (2022). Zajmuje się organizacją przewozów intermodalnych oraz przewozów kolejowych w Polsce i za granicą. Zatrudnia w Polsce ponad 140 osób, z czego 26 osób zatrudnionych jest na terminalu intermodalnym Loconi w Radomsku.