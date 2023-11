Łódzkie: Rozpoczyna się budowa dworca kolejowego w Koluszkach

Nowy, ekologiczny i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów dworzec kolejowy powstanie za ponad 12 mln zł w Koluszkach w woj. łódzkim. Właśnie rozpoczynają się prace budowlane i zgodnie z harmonogramem inwestycja zakończy się na początku 2025 roku.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, początek budowy dworca w Koluszkach to start długo oczekiwanej i bardzo potrzebnej inwestycji.

"Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży do Warszawy i Częstochowy. Mam nadzieję, że wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynek stanie się wizytówką miejscowości oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją" - zaznaczył.

Dodał, że nowy obiekt powstanie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, którego budżet wynosi 3 mld zł. Dzięki tym środkom w całym kraju wybudowanych lub zmodernizowanych ma zostać blisko 200 dworców.

Nowy dworzec zostanie zbudowany w nowej lokalizacji - przy wyjściu z tunelu od strony ul. 3 Maja, co ma usprawnić komunikację. Zgodnie z projektem budynek będzie miał prostą bryłę, a na elewacji pojawi się beton architektoniczny oraz czerwona cegła ceramiczna. Zaplanowano także elementy przypominające o historycznym budynku dworca w Koluszkach - na elewacji północnej znajdzie się wizerunek dawnego obiektu w formie naklejonej na szkło folii. Ten pierwszy dworzec, wspominany z nostalgią przez starszych mieszkańców Koluszek i pasjonatów historii, został zbudowany w 1865 roku przez Kolej Fabryczno-Łódzką, ale służył również pasażerom przebiegającej przez węzeł w Koluszkach głównej linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Wewnątrz nowego dworca znajdą się: poczekalnia, kasy biletowe, toalety i przestrzeń komercyjna. Tuż przy budynku dworca zaplanowano także wieżę zegarową oraz zadaszone przejście z dworca do wejścia do przejścia podziemnego. Powstanie również niewielki parking z miejscami do ładowania samochodów elektrycznych, a także wiata rowerowa ze stacją naprawczą dla rowerów.

Budynek ma być nowoczesny pod kątem ekologii. Dla optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa - monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych - zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Nowy dworzec wraz z otoczeniem będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym pasażerów z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne oraz wprowadzone usprawnienia, w tym m.in. ścieżki prowadzące, tabliczki w alfabecie Braille'a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestor - PKP SA przekazały już plac budowy wykonawcy, co oznacza rozpoczęcie robót budowlanych. Budowa dworca będzie kosztowała ponad 12 mln zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji to początek 2025 roku. W czasie realizacji inwestycji dotychczasowy dworzec będzie nadal obsługiwał pasażerów. Po oddaniu do użytku nowego budynku, dotychczasowy dworzec zostanie rozebrany.