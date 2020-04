Łódzkie: Rusza budowa nowego mostu w Kuźnicy Strobińskiej

Ruszają prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 74 w Kuźnicy Strobińskiej, między Wieluniem i Szczercowem w woj. łódzkim. W związku z budową nowego mostu na rzece Wężnica kierowców czekają utrudnienia.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski, kluczowym elementem inwestycji na dk 74 będzie budowa nowego mostu na 39. kilometrze trasy, który powstanie w miejscu dwóch obecnych.

"Dotychczas używane obiekty nie spełniały wymaganych norm i były całkowicie wyeksploatowane. Nowy most będzie spełniał wszystkie normy dla tego typu obiektów" - wyjaśnił rzecznik.

Roboty mają być prowadzone bez zamykania drogi, a na czas ich trwania zostanie wprowadzony całodobowo ruch wahadłowy. Na objętym pracami 100 metrowym odcinku drogi, w zależności od etapu robót jazda będzie odbywała się raz jedną, raz drugą połową, a całością będzie sterowała sygnalizacja świetlna.

"Prace mają trwać do 15 listopada. W sierpniu przewidywane jest przełożenie ruchu na wybudowaną połowę nowego obiektu. W miejscu prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie do 50 km/h i zakaz wyprzedzania. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania" - dodał Zalewski.

Koszt inwestycji to blisko 7,5 mln zł.