Łódzkie: Rusza rozbudowa drogi krajowej nr 91 w Łęczycy

Rozpoczyna się rozbudowa drogi krajowej nr 91 w Łęczycy. Prace obejmą trzykilometrowy fragment trasy od granicy z Topolą Królewską do południowej granicy miasta. Inwestycja ma kosztować ok. 34,9 mln zł.

O zaplanowanym na 11 marca początku prac poinformował w środę PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

Jak zaznaczył, przebudowa dk 91 pełniącej funkcję ważnego szlaku komunikacyjnego północ - południe, będzie dla wykonawcy dużym wyzwaniem. Remont będzie bowiem prowadzony bez wstrzymywania ruchu, a duża część robót realizowana w ścisłym centrum Łęczycy.

"Na czas prac zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany światłami. Na każdym etapie pracami będą jednocześnie objęte 400 metrowe odcinki drogi oddalone od siebie o 800 metrów. Prace będą wykonywane tzw. połówkami. Najpierw zajęty będzie pas ruchu w kierunku Gdańska, a następnie wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni i tak etapami realizowane będzie całe przedsięwzięcie" - zapowiedział Zalewski.

Jak dodał, przejazd dk 91 przez teren budowy będzie możliwy jedynie dla samochodów osobowych i dostawczych. Wszystkie samochody powyżej 3,5 tony będą musiały korzystać z wyznaczonych objazdów.

Zgodnie z umową prace mają trwać przez 18 miesięcy. W tym czasie zostanie wyremontowany 3,2-kilometrowy odcinek od granicy z Topolą Królewską do południowej granicy Łęczycy.

Inwestycja ma poprawić nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale także nośność trasy, co oznacza, że będą mogły po niej jeździć nawet najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy bez ryzyka jej uszkodzenia.

Na wlotach do Łęczycy, zarówno od południa, jak i od północy pojawią się ronda, co ma uspokoić przejazd przez miasto i poprawić bezpieczeństwo. Ułatwi to włączenie się do ruchu wyjeżdżającym z miasta na drogę krajową. W centrum zostaną rozbudowane skrzyżowania. Poprawi się ich geometria, a także pojawią się pasy dla skręcających w prawo i w lewo. Na znacznym odcinku zostanie wybudowany ciąg dla pieszych i rowerzystów.

Wartość kontraktu to blisko 34,9 mln zł. Wykonawcą jest firma Strabag.