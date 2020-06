Łódzkie: Rusza rozbudowa skrzyżowania dk 92 i 60 z dw 702 w Kutnie - będą utrudnienia

Rusza przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 92 i 60 z drogą wojewódzką nr 702 w Kutnie (Łódzkie) - poinformował we wtorek rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski. W związku z tym w rejonie skrzyżowania będą występowały utrudnienia w ruchu.

Jak wyjaśnił Zalewski, inwestycja dotyczy remontu ulic: Objazdowej, Bitwy pod Kutnem, Sklęczkowskiej i Łąkoszyńskiej będących w Kutnie częścią dróg krajowych i wojewódzkich.

Związane z pracami ograniczenia w ruchu dotyczą dk 60 od strony miasta (ul. Bitwy pod Kutnem), gdzie z ruchu została wyłączona jezdnia zachodnia na odcinku ok. 100 metrów, a jazda w obu kierunkach będzie odbywała się po drugiej jezdni. Z kolei na ulicy Łąkoszyńskiej od strony Krośniewic na długości blisko 130 m wyłączony został pas do jazdy na wprost i w prawo, zaś jazda będzie możliwa po pasie, który służył do skręcania w lewo.

"Podobnie jest po wschodniej stronie skrzyżowania, gdzie na ul. Sklęczkowskiej na odcinku ok. 230 metrów wyłączony z użytkowania będzie pas dla skręcających w prawo, czyli do miasta. Również na drodze wojewódzkiej pojawią się zmiany. Na odcinku blisko 230 metrów jezdnia będzie zwężona niemal o połowę, przy czym wyjeżdżający w prawo w dk 92 nie będą mogli korzystać z pasa włączenia. Całość sterowana będzie światłami" - dodał rzecznik.

Zwrócił uwagę, że skrzyżowanie dk 60, 92 i dw 702, to jeden z najbardziej newralgicznych punktów na tzw. starej trasie między Warszawą i Poznaniem. Realizowana inwestycja ma poprawić w tym miejscu płynność ruchu i bezpieczeństwo.

W związku z tym na skrzyżowaniu pojawią się dodatkowe pasy do skrętu w prawo, a wzdłuż dk 60 i 92 (ul. Objazdowa i Sklęczkowska), po obu stronach wybudowane zostaną ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszego. Na ul. Bitwy pod Kutnem zostanie wyznaczone przejście dla pieszych, którego wcześniej nie było. Skrzyżowanie ma być lepiej oświetlone, a przebudowane odcinki dróg, o łącznej długości blisko 850 metrów będą miały nośność 11,5 tony na oś pojazdu, czyli najwyższą z wymaganych.

Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku. Wykonawcą jest firma Strabag, a koszt inwestycji to ok. 5,4 mln zł.