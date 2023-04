Łódzkie: Ruszyła budowa nowego przystanku kolejowego Pabianice Północ

W Pabianicach k. Łodzi ruszyła budowa nowego przystanku kolejowego, który ma zapewnić dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Inwestycja za ok. 14 mln zł ma być gotowa pod koniec tego roku.

Nowy przystanek Pabianice Północ powstaje w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Lutomierskiej w Pabianicach. Będzie drugim przystankiem w tym mieście na linii kolejowej z Łodzi do Sieradza i dalej do Ostrowa Wlkp. Ma zapewnić mieszkańcom dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli czy Sieradza, ale także dotarcie do i z centrum miasta, ponieważ dworzec główny położony jest w zachodniej części Pabianic, daleko od śródmieścia.

W ramach realizowanej przez PKP PLK inwestycji za ok. 14 mln zł mają powstać dwa perony o długości 150 metrów. Wyposażone będą w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Wygodne przesiadki z kolei na transport indywidualny umożliwią miejsca parkingowe oraz wiata rowerowa. Zakończenie inwestycji planowane jest w czwartym kwartale 2023 r.

Budowa przystanku współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Jak poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK, w ramach realizowanych przez spółkę w woj. łódzkim innych inwestycji ułatwiających podróżowanie koleją m.in. na linii między Łodzią a Łowiczem budowane są nowe kładki nad torami w Strykowie i Głownie. Mają one zintegrować stacje kolejowe z miastem. Z kolei na dworcu w Zduńskiej Woli wspólnie z miastem realizowane są prace obejmujące budynek dworca i plac przydworcowy. Inwestycja ma sprawić, że dworzec stanie się bardziej funkcjonalny.

