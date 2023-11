Łódzkie: Ruszyły połączenia autobusowe ŁKA na linii Zelów - Łask

W niedzielę uruchomiono linię Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA na trasie Zelów - Łask w woj. łódzkim. To pierwsze z regularnych połączeń, które mają dowozić mieszkańców mniejszych miejscowości w Łódzkiem do stacji kolejowych. Do końca roku przejazdy autobusami będą bezpłatne.

Nowa autobusowa oferta Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) została zainicjowana dzięki zakupowi przez samorząd woj. łódzkiego 20 niskopodłogowych, hybrydowych autobusów, które zasiliły tabor przewoźnika.

Uruchomienie autobusowych połączeń na tzw. ostatniej mili, czyli dowożących pasażerów z dworców kolejowych do domów to - jak wskazał marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber - kolejny sposób na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym w Łódzkiem.

"Cały czas inwestujemy w nasz tabor kolejowy, ale do tych pociągów trzeba dotrzeć, przejechać jakiś odcinek, na którym nie ma komunikacji publicznej. Wychodzimy więc z jeszcze jedną ofertą, która pozwoli przyłączyć do sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kolejne miejscowości. Rozkłady jazdy autobusów będą dopasowane do odjazdów i przyjazdów pociągów" - wyjaśnił.

Pierwsze autobusy w ramach pilotażu wyjechały w niedzielę na trasie Zelów - Łask. ŁKA uruchomiło 14 par autobusów, co oznacza, że mieszkańcy Zelowa i okolic zyskali 28 połączeń, z których będą mogli korzystać podróżując do szkoły i pracy, niezależnie od tego, czy planują kontynuować podróż pociągiem ŁKA.

Na nowej linii "ŁA1" autobusy zatrzymają się na 25 przystankach, m.in. w Bachorzynie, Buczku, Wygwizdowie, Czestkowie, Gorczynie i kilku miejscach w Zelowie oraz Łasku.

"Mieszkańcy podróżujący autobusami ŁKA będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpłatnej aplikacji, która pozwoli im śledzić trasę pojazdu. Pasażer będzie wiedział, gdzie jego autobus jest w danej chwili i czy jedzie planowo czy z opóźnieniem. Będzie to miał w smartfonie" - zaznaczył prezes ŁKA Janusz Malinowski.

Do końca br. przejazdy autobusami na linii Zelów - Łask będą bezpłatne. Natomiast od stycznia 2024 r. pasażerowie będą podróżowali na biletach zakupionych wg taryfy ŁKA, czyli z uwzględnieniem zniżek kolejowych.

"Nie chcemy, żeby ŁKA była przywilejem mieszkańców dużych miast regionu. To ma być oferta dla wszystkich mieszkańców woj. łódzkiego. Dlatego te 20 autobusów to początek. Już wybraliśmy ofertę w postępowaniu przetargowym na zakup 12 busów, które wzmocnią flotę pojazdów województwa łódzkiego i zostaną skierowane do mniejszych miejscowości" - dodał marszałek Schreiber.

Wkrótce ŁKA ma ogłosić trasy pozostałych linii Kolejowej Komunikacji Autobusowej.