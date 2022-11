Łódzkie: Rzeczniczka ZUS w Łodzi: profilu na PUE nie ma 17 tys. płatników

W Łódzkiem profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie założyło 10 proc. płatników składek prowadzących działalność gospodarczą - poinformowała rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

Od nowego roku posiadanie aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) stanie się ustawowym obowiązkiem i każdy płatnik, nawet najmniejszy, będzie musiał go mieć - przypomniała rzeczniczka. Jak dodała, w regionie działalność gospodarczą prowadzi ponad 172 tys. płatników składek; profilu nie założyło 10 proc. z nich.

"17 tys. płatników składek z łódzkiego nie ma jeszcze profilu na PUE ZUS" - podała Kiełczyńska. Dodała, że "nie warto czekać z jego założeniem do ostatniej chwili, lecz już teraz przyjść do ZUS i skorzystać z pomocy pracowników Zakładu". "Przy stanowiskach komputerowych pomogą oni założyć profil na PUE i od razu go potwierdzą" - wskazała rzeczniczka.

Jej zdaniem teraz jest czas, by "spokojnie przygotować się do zmian i skorzystać z naszej pomocy". "W ostatnich dniach grudnia może być więcej zainteresowanych i mniej czasu, by zapoznać się z funkcjonalnością PUE ZUS" - zwróciła uwagę Kiełczyńska.

Profil na PUE ZUS można też założyć i potwierdzić samemu. W tym celu należy założyć konto online i następnie je potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego np. w bankowości elektronicznej, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu.

Do tej pory właściciele małych, zatrudniających do 5 pracowników firm nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi je mieć.

Płatnicy, którzy chcą zapoznać się z funkcjonalnością PUE ZUS, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń online na temat PUE organizowanych przez ZUS, a także dyżurów telefonicznych ekspertów. Informacje na ten temat dostępne są na stronie zus.pl.

