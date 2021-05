Łódzkie: Samorząd województwa przyznał 64 dotacje na obiekty sportowe

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył w poniedziałek w Sieradzu dotacje na rozbudowę obiektów sportowych przyznane pięciu samorządom. W sumie w programie "Infrastruktura sportowa Plus" rozdano w Łódzkiem 64 dofinansowania o wartości 4 mln zł.

"Nasz program to wynik wsłuchiwania się w potrzeby samorządów. Bardzo się cieszę, że wpisuje się on w rządowy program Nowy Ład, którego infrastruktura jest jednym z filarów. Jeśli jako samorządy będziemy współpracować z rządem, będziemy mogli w krótkim czasie wesprzeć wiele inwestycji sportowych" - zaznaczył marszałek Grzegorz Schreiber podczas uroczystego przekazania symbolicznych czeków na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Jak dodał marszałek, na wszystkie dotacje w regionie przeznaczono łącznie 4 mln zł. W poniedziałek czeki z rąk marszałka odebrali przedstawiciele samorządów Sieradza, Burzenina, Goszczanowa, Warty i Złoczewa, bo w tych miejscowościach realizowane będą dofinansowane inwestycje sportowe.

W Sieradzu za 60 tys. zł modernizowana będzie trzecia płyta boiska przy MOSiR, w Burzeninie - za 70 tys. zł nastąpi przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół, w Warcie za 70 tys. zł powstanie skatepark, tyle samo uzyskali mieszkańcy Goszczanowa na budowę nowego boiska oraz złoczewianie na modernizację nawierzchni boiska piłkarskiego na lokalnym stadionie.

Program "Infrastruktura sportowa Plus" ogłoszony został w styczniu. Skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego; każda z nich mogła zgłosić do dofinansowania jeden wniosek. Na konkurs wpłynęło 149 wniosków. Zwycięskie projekty, których było 64, otrzymały dotacje do 70 tys. zł.

Pieniądze będą przeznaczone na budowę, przebudowę, modernizację oraz doposażenie w niezbędny sprzęt obiektów sportowych i rekreacyjnych w Łódzkiem. Mają być wykorzystane do końca tego roku.

