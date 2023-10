Łódzkie: Stryków otrzyma 98 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 98 mln zł przeznaczono na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Stryków/Bratoszewice i utworzenie na tym terenie Parku Przemysłowego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, rządowe wsparcie dla gminy Stryków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Stryków/Bratoszewice i utworzenie Parku Przemysłowego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniesie 98 mln zł. Pieniądze te pozwolą na budowę nowej infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył, że to największe rządowe dofinansowanie w historii Strykowa.

"Wartość całego projektu to 100 mln zł, 2 mln zł to będzie udział samorządu. Żeby ten teren był dostosowany dla inwestora, potrzebna jest m.in. infrastruktura drogowa i kanalizacja. To będzie kilkadziesiąt hektarów dla inwestora - bardzo atrakcyjny teren, na którym z pewnością już wkrótce pojawi się inwestycja, a wraz z nią nowe miejsca pracy" - podkreślił.

W siódmej edycji rządowego programu dotacje przyznano 79 projektom z całej Polski. Można było ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub modernizację m.in. infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej czy wodno-kanalizacyjnej. Samorządy mogły otrzymać wsparcie w wysokości nawet 98 proc. wartości inwestycji, przy minimum 2 proc. udziału własnego.

Z województwa łódzkiego wsparcie z programu oprócz Strykowa otrzymają też: Gmina Krośniewice, dwa projekty Gminy Miasta Skierniewice, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i Miasto Radomsko. W sumie samorządy z regionu dostaną z budżetu państwa 225,5 mln zł.