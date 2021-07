Łódzkie: Stutonowe lokomotywy sprawdziły nowe mosty i wiadukty

Stutonowe lokomotywy sprawdziły nowe mosty i wiadukty na szlaku Opoczno Południe - Pilichowice (Łódzkie) na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) - poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe. Próby obciążeniowe poprzedziły wznowienie ruchu pociągów po nowym torze.

"Na Centralnej Magistrali Kolejowej na jednym z dwóch torów szlaku Opoczno Południe - Pilichowice kończy się pierwszy etap modernizacji mostów i wiaduktów. W pierwszej połowie lipca planowane jest przywrócenie ruchu. Specjalne maszyny - zgrzewarka i podbijarka - przygotowały tor do przejazdu pociągów. Obiekty przeszły próby obciążeniowe, do których wykorzystano lokomotywę o wadze 114 ton. Specjalistyczny sprzęt sprawdził parametry konstrukcji i ich zgodność z wymogami" - napisały PKP PLK w komunikacie przesłanym do PAP.

Jak zapowiedziano, po włączeniu do ruchu nowych obiektów, wykonawca rozpocznie prace na sąsiednim torze. Modernizacja obejmuje cztery wiadukty kolejowe w Budkowie, Stawowicach i Solcu, dwa mosty nad rzeką Opocznianką i 15 przepustów. Podczas prac zapewnione jest rozkładowe kursowanie pociągów jednym z dwóch torów.

Dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom pociągi będą kursować z wyższą prędkością i bezpieczniej - wyeliminowano bowiem możliwość kolizji. Obiekty zwiększyły również bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W Zachorzowie Kolonii i Radwanie kierowcy jadą nad torami. Na wiaduktach są dwa pasy jezdni o szerokości 3 metrów i ścieżka pieszo-rowerowa. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpiły tam przejazdy w poziomie szyn.

Inwestycje o łącznej wartości ponad 102 mln zł są realizowane w ramach większego projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II", finansowanego ze środków krajowych.

PKP PLK zapowiedziało, że na koniec 2023 r., po wykonaniu niezbędnych prac oraz uruchomieniu niezbędnych systemów, na CMK planowany jest przejazd pociągów z prędkością do 250 km/h. Magistrala zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

