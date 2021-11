Łódzkie: Tramwaje powrócą na trasę między Łodzią i Zgierzem

Tramwaje z Łodzi do Zgierza wrócą na swoje trasy 20 grudnia - poinformowały w czwartek władze obu miast. Połączenie tramwajowe było zawieszone od roku 2018, gdy rozpoczęto przebudowę torowiska łączącego miasta aglomeracji łódzkiej.

"Bardzo się cieszę, że ponownie nasze miasta połączy tramwaj. Wczoraj podpisaliśmy porozumienie z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim zapewniające naszym mieszkańcom szybki, ekologiczny i sprawny transport" - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji prasowej w czwartek.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym funkcjonowania komunikacji, połączenia tramwajowe pomiędzy Łodzią a Zgierzem ruszą 20 grudnia. Obecnie na zmodernizowanej trasie wykonywane są ostatnie prace. Na pasażerów czekać będą zupełnie nowe torowisko i podwyższone przystanki wyposażone we wiaty oraz tablice systemu informacji pasażerskiej.

"Przejazd z placu Kilińskiego w Zgierzu na łódzki Radogoszcz zajmie jedynie 10 minut. W godzinach szczytu będzie to najbardziej komfortowy środek transportu łączący nasze miasta" - zaznaczył prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

Tramwaje kursować będą w dni robocze oraz w soboty co 15 minut, a w niedzielę pojawią się na przystankach co 20 minut. Trasę Łódź - Zgierz obsługiwać będzie tramwajowa linia 6. Zapewni to bezpośrednie połączenie Zgierza z Manufakturą, centrum Łodzi, przystankiem Piotrkowska Centrum, jak również z Górniakiem i Widzewem.

W momencie uruchomienia linii tramwajowej przestanie kursować autobus zastępczy Z45 z Łodzi do Zgierza. Natomiast autobus linii Z46 kursować będzie z Ozorkowa do Zgierza. Na pl. Kilińskiego zapewniona będzie szybka przesiadka na tramwaj, który, nie stojąc w korkach, dojedzie dalej do Łodzi.

Zgodnie z zapowiedziami łódzkiego magistratu, w przyszłym roku uruchomiona zostanie także linia tramwajowa do Pabianic i rozpoczną się prace przy przebudowie połączenia z Konstantynowem Łódzkim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl