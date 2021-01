Łódzkie: Trwają prace na linii kolejowej Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice

Trwają prace na linii kolejowej Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice. Roboty obejmują wymianę 20 km torów, sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdów. Zaplanowano przebudowę 10 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów nad rzekami Widawka i Grabia - informuje PAP spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wykonawca pracuje obecnie na odcinku od stacji Rusiec Łódzki do stacji Kozuby. Roboty obejmują też tory i rozjazdy na stacji Chociw Łaski. Służby prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) zwracają uwagę, że na dwutorowej linii jest utrzymany ruch pociągów po jednym torze. Budowę nowych torów poprzedza demontaż wyeksploatowanych elementów linii kolejowej. Przy użyciu ciężkiego sprzętu usuwane są szyny i podkłady. Specjalistyczny pociąg demontuje starą sieć trakcyjną. Obok torów wykonawca montuje już fundamenty pod nowe konstrukcje, na których będzie wywieszona sieć trakcyjna.

PKP PLK zwraca uwagę, że zostanie zwiększony komfort obsługi podróżnych na stacjach Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe, Zduńska Wola Karsznice oraz przystanku Siedlce Łaskie. Perony zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na stacji Chociw Łaski zostanie wybudowana nowa kładka nad torami wyposażona w windy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacji Chociw Łaski i na przystanku Siedlce Łaskie są rozbierane perony. Kolejnym etapem będzie wzmacnianie podłoża i układanie kabli. Wiosną jest przewidziana budowa nowych peronów.

"Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km na godz., a towarowych do 120 km na godz. Zwiększy się również przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów" - zapewnia spółka.

Według PKP PLK zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym, dzięki modernizacji 17 przejazdów. Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych ma zapewnić Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach.

Spółka przypomina, że we wrześniu 2019 roku podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice w ramach projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo". Wartość inwestycji wynosi ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85 proc. dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac jest zaplanowane w I kwartale 2023 roku.

Równocześnie PKP PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy kolejnych odcinków linii nr 131 tj. Zduńska Wola Karsznice - Dąbie nad Nerem, Dąbie nad Nerem - Złotniki Kujawskie, Twarda Góra - Tczew.