Łódzkie: Urząd Wojewódzki: pieniądze na dodatki węglowe zostaną w środę przelane na konta gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przelało w środę na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego fundusze na wypłatę dodatków węglowych. Pieniądze jeszcze tego samego dnia zostaną przelane do gmin i wkrótce trafią do beneficjentów - poinformowały służby prasowe wojewody łódzkiego.

Jak zaznaczono w przesłanym PAP komunikacie, resort klimatu i środowiska przekazał Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu fundusze na dodatek węglowy dla mieszkańców regionu po przeanalizowaniu przesłanych przez wojewodę łódzkiego wniosków.

"Tym samym pieniądze jeszcze dziś zostaną przelane do gmin, więc już wkrótce trafią do beneficjentów. Tempo wypłaty dla wnioskodawców zależy obecnie od służb finansowych poszczególnych gmin województwa łódzkiego" - zaznaczono.

Dodano, że zgodnie z ustalonym harmonogramem Łódzki Urząd Wojewódzki zgłosił zapotrzebowanie na dodatek węglowy dla mieszkańców województwa w kwocie ponad 616 mln zł.

Tylko w Łodzi wpłynęło już ponad 17 tys. wniosków o dodatek węglowy. Wydano przeszło 10 tys. decyzji przyznających świadczenie, co oznacza, że do beneficjentów ma trafić ponad 30 mln zł.

"Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi szacuje, że wpłynie jeszcze około 13 tys. wniosków. W Łodzi jest około 30 tys. gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku węglowego. Przy założeniu, że wszystkie podmioty uprawnione złożą wnioski, które zostaną pozytywnie rozpatrzone, do wypłaty może być ok. 90 mln zł" - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Łodzi.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł jest zgłoszenie lub wpisanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków głównego źródła ogrzewania. Świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi, czyli przede wszystkim węglem, brykietem bądź pelletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wniosek można złożyć do 30 listopada. W Łodzi przyjmowane są one w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców przy ul. Urzędniczej 45. Wniosek można też wrzucić do urny przy al. Politechniki 32, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 lub przy ul. Drewnowskiej 5, bądź też przesłać pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

