Łódzkie: W Centrum Zdrowia Matki Polki powstała apteka za 8 mln zł

Ponad 8 mln zł kosztowała zamiana wolno stojącego budynku dawnej pralni na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w nowoczesną szpitalną aptekę. Dzięki inwestycji powstały dwie nowe pracownie: leku cytostatycznego i żywienia pozajelitowego.

"Nowa apteka jest placówką XXI wieku - mamy w niej możliwość przygotowywania leków recepturowych dla tak wyjątkowego miejsca jak nasz instytut, gdzie mamy najtrudniejszych pacjentów, m.in. dzieci z chorobami metabolicznymi czy kobiety w ciąży. Powstała w niej też Pracownia Cytostatyków - niezbędna po tym, jak w 2014 r. rozpoczęliśmy w szpitalu chemioterapię, a później onkologię kliniczną" - podkreślił na czwartkowej konferencji dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Maciej Banach.

Zaznaczył, że szczególne znaczenie w terapii najmniejszych pacjentów ICZMP - noworodków z poważnymi wadami - ma Pracownia Żywienia Pozajelitowego. W zautomatyzowany sposób są w niej przygotowywane specjalne mieszanki składające się z aminokwasów, białek, tłuszczy, pierwiastków śladowych i witamin, które podaje się pacjentom dożylnie lub przez specjalne porty dostępu.

"To po prostu nowoczesna apteka, która pozwala zapewnić właściwe funkcjonowanie instytutowi, w którym mamy 40-50 tys. hospitalizacji i 120-150 porad ambulatoryjnych rocznie. Cała inwestycja kosztowała nas ponad 8 mln zł" - dodał Banach.

Na potrzeby apteki zaadaptowano pomieszczenia zajmowane wcześniej przez szpitalną pralnię w wolno stojącym pawilonie C4. Przed remontem jego wnętrze przypominało fabryczną halę. Według dyrektora ds. inwestycji i rozwoju ICZMP Grzegorza lewczuka zachowano jedynie ściany nośne i stropy, wymieniając m.in. stolarkę okienną i wszystkie instalacje. Szczególne znaczenie dla przeznaczenia budynku ma zwłaszcza wentylacja i klimatyzacja wyposażona w filtry hepa.

W pawilonie na dwóch kondygnacjach urządzono kilkadziesiąt pomieszczeń. Większość to magazyny do przechowywania leków i wyrobów medycznych niezbędnych do zaopatrzenia na bieżąco pacjentów hospitalizowanych w dwóch szpitalach wchodzących w skład ponad 900-łóżkowego kompleksu ICZMP. Jest też 20-metrowa chłodnia, w której leki są przechowywane w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza oraz wyjątkowa szafa za 150 tys. zł. Dzięki wewnętrznej stalowej konstrukcji każda półka tego liczącego 8 metrów długości mebla z 80 szufladami będzie mogła udźwignąć kilkadziesiąt kilogramów.