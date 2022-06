Łódzkie: W Gałkowie powstaje wiadukt kolejowy za 23 mln zł

W podłódzkim Gałkowie powstaje tunel drogowy pod czterema torami linii Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica. Dofinansowana z UE inwestycja za ponad 23 mln zł ma usprawnić ruch i zapewnić bezpieczeństwo. Bezkolizyjne skrzyżowanie ma być gotowe w 2023 r.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gmina Koluszki podpisały z wykonawcą akt erekcyjny, który będzie wmurowany pod budowę nowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Gałkowie na linii Koluszki - Łódź Widzew i drodze powiatowej łączącej miejscowości Gałków Duży i Gałków Mały. Inwestycja za ponad 23 mln zł dofinansowana z UE, usprawni układ komunikacyjny we wschodniej części aglomeracji łódzkiej i zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym" - poinformował Rafał Wilgusiak z PKP PLK w poniedziałek.

W Gałkowie, pod czterema torami linii Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica powstaje tunel drogowy. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Inwestycja obejmie też budowę układu drogowego, chodników i ścieżek rowerowych. Wykonawca przebudował już część kolizji z infrastrukturą podziemną, a obecnie montuje ściany szczelne, które zabezpieczą wykop podczas wybierania ziemi pod przyszły tunel drogowy.

Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł netto. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 11,4 mln zł netto. Nowy układ komunikacyjny ma być gotowy w II kwartale 2023 r.

Budowa tunelu drogowego w Gałkowie wpisuje się w realizowany przez PKP PLK program poprawy bezpieczeństwa poprzez zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują go we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. W Łódzkiem w ramach tego projektu wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach, ruszyły też przygotowania do budowy tunelu w Andrespolu.

W całym kraju w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" o wartości 312,5 mln zł planowana jest budowa 25 obiektów, w tym 12 wiaduktów kolejowych, 10 wiaduktów drogowych, 2 przejścia dla pieszych pod torami i 1 wiadukt pieszo-rowerowy.

