Łódzkie: W piątek kierowcy pojadą nową jezdnią A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego

W piątek zostanie udostępniony kierowcom 4-kilometry fragment nowej jezdni z trzema pasami ruchu autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe – Piotrków Trybunalski Zachód w woj. łódzkim. To kolejny odcinek, na którym kierowcy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni.

Poinformował o tym PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

Jak przekazał, na powstającej w woj. łódzkim A1 zakończył się kolejny etap prac na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem, za którego budowę odpowiedzialne jest konsorcjum firm Budimex-Strabag.

Przed miesiącem na tej części budowanej autostrady udostępniono kierowcom 12-kilometrowy fragment nowej wschodniej jezdni, dzięki czemu od Piotrkowa Tryb. aż do Gdańska kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni. W piątek odcinek z trzypasmową jezdnią A1 wydłuży się o kolejne 4 kilometry. Połączy on dwa węzły w okolicach Piotrków Trybunalskiego (Południe i Zachód).

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu będzie oznaczało w piątek utrudnienia dla kierowców.

"Będą musieli liczyć się z chwilowymi dodatkowymi ograniczeniami poruszania się w godzinach przedpołudniowych. Kulminacyjnym punktem będzie kilkudziesięciominutowe zatrzymanie ruchu na jezdni wschodniej (kierunek Gdańsk) - na granicy odcinków A i B, czyli kilkaset metrów przed węzłem Piotrków Trybunalski Południe (351. km drogi). Przewiduje się, że może to nastąpić między godziną 10.00 i 14.00" - wyjaśnił Zalewski.

Dodał, że aby nie utknąć w tym miejscu, alternatywą jest przejazd dk 91 przez Piotrków Tryb. Jak zaznaczył rzecznik, wstrzymanie ruchu jest konieczne do usunięcia obowiązującej dotychczas organizacji ruchu.

To kolejny odcinek powstającej w woj. łódzkim autostrady, na którym zakończyły się główne prace i kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie. Na początku listopada oddano do użytku 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą woj. śląskiego.

W najbliższym czasie do użytku mają zostać oddane trzypasmowe jezdnie na odcinkach: Kamieńsk - Radomsko oraz Piotrków Trybunalski - Kamieńsk.

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery, o łącznej długości 64 km, przebiegają przez woj. łódzkie, a jedna - przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C", od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km. Odcinek "D", od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km, za 338,25 mln zł brutto wykonuje firma PUT Intercor.

Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto realizuje firma Mirbud SA. Odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto wykonuje Polaqua Sp. z o.o.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz drogi krajowej nr 1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cała nowa trasa być gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

