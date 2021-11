Łódzkie: W piątek kierowcy pojadą po nowej jezdni na A1 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim

W piątek zostanie udostępniona kierowcom nowa jezdnia z trzema pasami ruchu autostrady A1 na odcinku Piotrków Trybunalski - Tuszyn w woj. łódzkim. Będzie to oznaczało, że od Piotrkowa Tryb. aż do Gdańska kierowcy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni.

To drugi odcinek powstającej w woj. łódzkim autostrady, na którym zakończyły się główne prace i kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie. Na początku listopada oddano do użytku 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą woj. śląskiego.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski, udostępnienie do ruchu kolejnego, 12-kilometrowego fragmentu nowej wschodniej jezdni (kierunek Łódź) ma nastąpić w piątek ok. godz. 10. To odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem, za którego powstanie odpowiedzialne jest konsorcjum firm Budimex-Strabag.

"Będzie to oznaczało, że od Piotrkowa aż do Gdańska kierowcy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni. Do węzła Tuszyn po trzy pasy ruchu, dalej dwa pasy. Ruch w przeciwnym kierunku (na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski - PAP) nadal będzie odbywał się po dwóch pasach ruchu. Na dwóch pozostałych będą prowadzone prace związane m.in. z przygotowaniem docelowego oznakowania poziomego" - wyjaśnił Zalewski.

Kolejnym odcinkiem, na którym ruch będzie odbywał się po obu jezdniach jeszcze w tym roku, ma zostać udostępniony między Kamieńskiem a Radomskiem.

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jedna przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km). Odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykonuje firma PUT Intercor.

Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto realizuje firma Mirbud SA. Odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto wykonuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km. Ma być ona gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

