Łódzkie: W piątek oddanie do użytku kolejnego odcinka autostrady A1

Kolejne cztery kilometry nowej betonowej jezdni będą mieli od piątku do dyspozycji kierowcy przemierzający budowany odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem - poinformował rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

"Kolejne cztery kilometry nowej betonowej jezdni będą mieli od jutra do dyspozycji kierowcy przemierzający budowany odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Tym samym jazda po nowej jezdni w ramach budowy odcinka B autostrady będzie możliwa na łącznie siedmiu kilometrach" - przekazał PAP w czwartek Zalewski.

Przełożenie ruchu na nowy odcinek powinno się zakończyć w piątek w godzinach południowych, zatem jadący tą trasą przed południem muszą liczyć się jeszcze z dodatkowymi utrudnieniami, a nawet z chwilowymi wstrzymaniami ruchu. Kierowcy mogą również pokonać trasę Piotrków Trybunalski - Kamieńsk, wybierając drogę krajową nr 91.

Rzecznik łódzkiej GDDKiA zapewnił, że prace na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk przebiegają zgodnie z harmonogramem i mimo długiej zimy oraz bardzo złej pogody w pierwszej części wiosny, nie odnotowuje się żadnych opóźnień.

"Nową jezdnią kierowcy dojadą od Piotrkowa Trybunalskiego do Woli Krzysztoporskiej, co oznacza, że jazda po wyremontowanej trasie odbywa się już ponad jedną czwartą długości całego odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk" - wyjaśnił Zalewski.

Ruch - wzorem pierwszego oddanego odcinka budowanej A1 - prowadzony będzie w układzie 1+1, czyli dla każdego kierunku jazdy wyznaczono jeden pas ruchu. Będzie także obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. Zdaniem drogowców, znacznie poprawi się jednak komfort jazdy, ponieważ kierowcy dostaną do dyspozycji nie tylko jezdnię o równej, gładkiej nawierzchni, ale też pasy ruchu o 4-metrowej szerokości, co zapewni wygodną i spokojną jazdę nawet największymi samochodami.

Jak przypomniał Zalewski, odcinek B to ostatni fragment powstającej autostrady, gdzie jazda w dalszym ciągu odbywa się jeszcze po starej jezdni tzw. Gierkówki. Podpisanie umowy na projekt i budowę tego fragmentu trasy, a w konsekwencji rozpoczęcie prac, nastąpiło najpóźniej ze wszystkich czterech kontraktów budowy A1 w województwie łódzkim; różnica wyniosła 9 miesięcy.

"Wykonawca zapowiada systematyczne przekazywanie kolejnych betonowych odcinków nowej, wschodniej jezdni. Przekazanie ostatniego ma nastąpić w wakacje. Tym samym stara, legendarna +Gierkówka+ przejdzie do historii" - dodał.

