Łódzkie: W poniedziałek i wtorek w nocy czasowe wstrzymania ruchu na autostradzie A1

W związku z budową nowych wiaduktów na autostradzie A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Południe pojawią się kolejne ograniczenia w ruchu. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę czasowo będzie wstrzymywany ruch w obu kierunkach.

O utrudnieniach dla kierowców związanych z prowadzonymi od kilku miesięcy pracami przy kompleksowej przebudowie autostrady A1 poinformował PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

"W związku z budową nowych wiaduktów na odcinku A autostrady A1 (węzeł Tuszyn-węzeł Piotrków Trybunalski Południe) w miejscu wyburzonych obiektów na początku tygodnia pojawią się ograniczenia w ruchu. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę montowane będą belki nośne nowego wiaduktu, co będzie wymuszało konieczność wstrzymywania przejazdu" - przekazał rzecznik.

Wyjaśnił, że dotyczy to wiaduktu na drodze Pieński-Sierosław na 338. kilometrze trasy. Prace tam będą prowadzone od godz. 20.00 do 6.00.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy, aby zminimalizować uciążliwość prowadzonych robót dla kierujących, przerwy w ruchu będą wynosiły do 20 minut, po czym przejazd będzie wznawiany, aby rozładować powstały zator. Takich cykli w ciągu każdej z dwóch nocy ma być kilkanaście. Ograniczenia będą dotyczyły zarówno jadących z Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i w przeciwną stronę. Drogowcy apelują do kierowców o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania.

Zalewski wskazał, że odcinek autostrady A1, na którym będzie wstrzymywany ruch, można ominąć alternatywną trasą. Jadąc od strony Łodzi, należy zjechać na węźle Tuszyn na DK 12/91 i kierować się w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, następnie na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjechać na S8 i dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie można powrócić na autostradę A1.

Z kolei jadąc z południa, należy zjechać z A1 na S8 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Północ, gdzie należy skręcić na DK 12/91 i tą trasą dotrzeć do węzła Tuszyn, gdzie można wrócić na autostradę A1 i kontynuować jazdę w kierunku północnym.