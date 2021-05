Łódzkie: W ramach Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ma powstać tysiąc mieszkań

Miasto Brzeziny otrzymało 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To pierwszy samorząd w woj. łódzkim, który przystąpił do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). W jej ramach w całym regionie ma powstać prawie tysiąc mieszkań o umiarkowanym czynszu.

"W Brzezinach powstanie ponad 140 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Na terenie całego województwa łódzkiego zostanie zbudowanych ich blisko tysiąc. To olbrzymia szansa na samodzielny start dla polskich rodzin. Tego rodzaju inwestycje są długo wyczekiwane" - ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej w Brzezinach wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Brzeziny są pierwszym miastem w woj. łódzkim, które przystąpi do programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. To ma być alternatywa dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz małej zdolności kredytowej.

"W styczniu 2021 r. wszedł w życie nowy pakiet mieszkaniowy opracowany przez Ministerstwo Pracy i Technologii, który daje nam zupełnie nowe metody na finansowanie mieszkań w Polsce. Zaprosiliśmy Brzeziny do uczestnictwa i włączenia się do pierwszej wojewódzkiej, jednej z pierwszych w Polsce Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Spółka ta będzie budować mieszkania w województwie łódzkim" - poinformował wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra

Gminy, które zdecydują się na budowę tego typu mieszkań otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 35 proc. inwestycji. Na stworzenie SIM samorządy otrzymają bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł. Ponadto spółka ma otrzymać preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gminy wniosą wkład w postaci gruntu.

Jak zapowiedziała burmistrz Brzezin Ilona Skipor, w tym mieście ma powstać co najmniej 140 mieszkań czynszowych z myślą o młodych osobach.

"Chcemy, by młodzi nie uciekali z Brzezin. Część z nich mieszka w domach wielopokoleniowych i to jest pewna bariera. Nie wszystkich stać, przy obecnych cenach na rynku deweloperskim, na kredyt hipoteczny. To bardzo potrzebna w naszym mieście inicjatywa" - tłumaczyła.

Lokatorzy, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 lub 25 proc. kosztów budowy mieszkania, spłacając regularnie czynsz będą mieli możliwość dojścia do pełnej własności po 20-30 latach.

Do projektu w Łódzkiem przystąpi w sumie dziewięć samorządów. Oprócz Brzezin, mieszkania w ramach SIM mają powstać m.in. w: Bełchatowie, Sieradzu, Skierniewicach, Radomsku, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim.

