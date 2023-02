Łódzkie: W regionie działają 42 linie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Samorząd woj. łódzkiego uruchomił dwa kolejne nowe połączenia autobusowe: Żytno - Piotrków Trybunalski i Łęczyca - Poddębice. W Łódzkiem działają 42 linie dotowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

O uruchomieniu nowych linii autobusowych relacji Łęczyca - Poddębice i Żytno - Piotrków Trybunalski marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński poinformowali w poniedziałek podczas konferencji prasowej zorganizowanej na przystanku autobusowym w Świnicach Warckich w pow. łęczyckim. To - jak zwracali uwagę uczestnicy konferencji - kolejna miejscowość w woj. łódzkim wykreślona z listy wykluczonych komunikacyjnie.

"Pękła już trzecia setka miejscowości, do których przywrócona została komunikacja publiczna. A konkretnie jest 309 takich miejscowości, które pozbawione autobusów przed kilkoma laty, teraz znów mogą się cieszyć transportem publicznym" - podkreślił Schreiber.

Połączenia Łęczyca - Poddębice przez Świnice Warckie oraz Żytno - Piotrków Trybunalski przez Przedbórz to 41 i 42 linia działająca w woj. łódzkim ze wsparciem z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

"Samorząd województwa łódzkiego od 2019 roku, czyli od kiedy funkcjonuje program mający na celu likwidację białych plam komunikacyjnych w kraju, jest liderem uruchamiania nowych tras. Wtedy rząd dołożył do zamawianych w województwie łódzkim połączeń ponad 12 mln zł, teraz jest to już kwota blisko 50 mln zł. Z tego 29 mln zł trafia dla samorządu województwa" - poinformował wojewoda Bocheński.

Trasa Łęczyca - Poddębice liczy 46,8 km i 36 obsługiwanych przystanków. Przebiega przez gminy: Łęczyca, Świnice Warckie, Wartkowice, Poddębice. Busy będą miały sześć kursów na dobę. Trasa Żytno - Piotrków ma długość 94 km. Po drodze busy zatrzymają się na 55 przystankach jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego przez gminy: Sulejów, Rozprzę, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Kobiele Wielkie, Żytno. W rozkładzie jazdy zaplanowano 10 kursów dziennie. Nowe linie to łącznie 41 dodatkowych miejscowości włączonych do sieci autobusowej w woj. łódzkim.

Marszałek Schreiber zwrócił uwagę na rosnącą frekwencję osób korzystających z uruchomionych w ostatnich latach przewozów organizowanych przez samorząd woj. łódzkiego. Według zaprezentowanych statystyk liczba pasażerów rok do roku wzrosła dwukrotnie i przekroczyła w 2022 r. 1,6 mln pasażerów. W 2019 roku było ich 247 tys., w 2020 - 633 tys., a w 2021 - 819 tys. Znacząco wzrosła też liczba zamówionych przez samorząd połączeń - z 29 w 2019 r. do 42 obecnie. Aktualnie łączna długość obsługiwanych tras to 2362 km i 24 skomunikowane powiaty.

Marszałek i wojewoda zachęcali samorządowców do zabiegania o uruchamianie nowych linii w powiatach i gminach. "Jest jeszcze wiele miejscowości czekających na dogodne połączenia w ramach swojej gminy, a możliwości są" - zapewnił Schreiber.

