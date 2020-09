Łódzkie: W Rogowie powstanie nowy dworzec kolejowy

W Rogowie (woj. łódzkie) powstanie nowy dworzec kolejowy. Obecnie trwają prace rozbiórkowe starego obiektu. Według spółki PKP, nowy dworzec ma być niewielkich rozmiarów, nowoczesny, komfortowy i proekologiczny.

W przesłanym w piątek PAP komunikacie Polskie Koleje Państwowe informują, że dworzec w Rogowie jest realizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego (IDS) według autorskiego projektu spółki PKP. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016-2023.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla, że PID "jest bardzo rozpędzony". Wiele budów i modernizacji się już zakończyło. W sumie będzie to prawie 200 obiektów dworcowych w całej Polsce. "Jestem przekonany, że docenią to także pasażerowie korzystający ze stacji w Rogowie. To kolejny krok do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - mówi.

Nowy obiekt w Rogowie zaprojektowano jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. W pierwszej z nich będzie mieścić się poczekalnia oraz toalety. W drugiej znajdzie się niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą będą stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów.

Powstanie również wieża zegarowa o wysokości 8 m. Elewacja zostanie w części pokryta kolorowymi płytami, których kolorystyka będzie nawiązaniem do znajdującego się w Rogowie - Arboretum.

Nowy budynek dworcowy ma być pozbawiony barier architektonicznych oraz zostanie wyposażony w wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich, dla osób niewidzących i niedowidzących zaprojektowano ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenie w alfabecie Braille`a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu. Dużym ułatwieniem dla wszystkich podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Dworzec zostanie wyposażony w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia mediów. W obiekcie zaprojektowano również energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką. Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Zainstalowane zostaną również nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca wytyczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla rodzin z dziećmi.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśla, że ze wsparciem funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko polskie dworce stają się budynkami nowoczesnymi i proekologicznymi. Zwraca uwagę, że takie inwestycje powstają nie tylko w największym miastach, ale też w mniejszych miejscowościach.

"Dostosowujemy dworce również do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za program Dostępność Plus, kładzie na to szczególny nacisk" - mówi.

Z kolei wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski jest przekonany, że nowoczesna, funkcjonalna infrastruktura to kluczowy element dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerom pociągów. "Jestem przekonany, że realizacja tej inwestycji umożliwi mieszkańcom sprawniejszą i szybszą komunikację, oraz sprawi, że kolej stanie się dla nich przyjaznym środkiem transportu" - dodaje.

Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreśla, iż spółka PKP to jeden z kluczowych beneficjentów funduszy unijnych, z którym Centrum realizuje projekty z dofinansowaniem przekraczającym kwotę 725 mln zł pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prezes PKP Krzysztof Mamiński zwraca uwagę, że po rozpoczęciu budów nowych dworców w Gorzkowicach i Wilkoszewicach, latem tego roku, prace budowlane nabierają tempa na kolejnym dworcu w województwie łódzkim.

Koszt inwestycji w Rogowie to 4,8 mln zł brutto. Jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Wykonawcą jest konsorcjum spółek Heli-Factor i Merx.

PID na lata 2016-2023 w województwie łódzkim obejmuje łącznie dziesięć inwestycji. W trakcie prac budowlanych są trzy z nich - Gorzkowice, Rogów, Wilkoszewice. Pozostałych siedem jest na etapie projektowania.