Łódzkie: W sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów powstanie nowoczesna instalacja ITPOE

W sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów powstanie nowoczesna instalacja Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt realizowany jest przez PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Jego realizacja ma zakończyć się w 2024 r.

Poinformowało o tym w środę PAP biuro prasowe PGE Energia Ciepła. Jak podkreśla spółka, inwestycja ta jest elementem "transformacji energetycznej kompleksu górniczo - energetycznego Bełchatów".

Według służb prasowych realizowana instalacja będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Bełchatowa, korzystających z ciepła systemowego, spełniając przy tym rygorystyczne europejskie wymagania środowiskowe. W ramach Grupy PGE, w 2018 r. powstała podobna instalacja - ITPOE w Rzeszowie, która dostarcza ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Rzeszowa.

"Dzięki korzystnej lokalizacji - obok Elektrowni Bełchatów - ITPOE będzie doskonałym uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarki odpadami. Do Instalacji będą trafiały odpady komunalne, wstępnie przesortowane w miejscu ich powstawania, czyli tzw. frakcja resztkowa. Jej działanie wpisuje się także w gospodarkę obiegu zamkniętego. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów spowoduje, że instalacja ITPOE będzie ściśle związana z otoczeniem wpływając na jego ekosystem" - podkreśla p.o. prezesa PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

Zwraca uwagę, że technologia, w której zostanie zbudowana instalacja jest sprawdzona na świecie, bezpieczna dla środowiska i nowoczesna. Jak mówi podobne instalacje, jak ta planowana na terenie Elektrowni Bełchatów, funkcjonują już od kilku lat w Polsce - w Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Koninie, Poznaniu, Szczecinie i Rzeszowie, a także od wielu lat w obrębie największych europejskich aglomeracji, m.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu i Sztokholmie.

"Należy podkreślić, że dzięki rygorystycznym wymaganiom środowiskowym, instalacja będzie w pełni bezpieczna dla mieszkańców i środowiska" - dodaje.

Jak informują służby prasowe PGE Energia Ciepła, ITPOE w Bełchatowie powstanie w sąsiedztwie bełchatowskiej elektrowni. Jej zadaniem będzie odzysk energii z przetwarzanych odpadów komunalnych. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i przyczyni się do zwiększenia ilość produkowanej energii z Odnawialnych Źródeł Energii, natomiast ciepło trafi do domów i mieszkań przyłączonych do sieci ciepłowniczej Bełchatowa.

Instalacja ma spełniać bardzo surowe europejskie wymogi środowiskowe (BAT). Wyposażona zostanie m.in. w system monitoringu procesu technologicznego oraz emisji zanieczyszczeń, których wyniki będą na bieżąco dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będzie także posiadać automatyczny system zabezpieczeń, monitorujący nawet najmniejsze przekroczenie przyjętych norm emisji.

W ITPOE zostanie zastosowana technologia oparta na dwóch kotłach z rusztami skośnymi, schodkowymi, wyposażonym w turbinę parową i generator elektryczny, a także dedykowaną instalację oczyszczania spalin. Takie rozwiązania są sprawdzone i działają w wielu miejscach na świecie i są bezpieczne dla środowiska. Podobna instalacja ITPOE funkcjonuje już od 2018 roku w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

"Co istotne, instalacja nie będzie emitować uciążliwych zapachów - gdyż rozwiązanie, które zostanie zastosowane, uniemożliwi ich wydostawanie się na zewnątrz. ITPOE nie będzie przetwarzać odpadów niebezpiecznych" - informuje biuro prasowe.

PGE Energia Ciepła zwraca uwagę, że dzięki inwestycji nie będzie potrzeby tworzenia nowych składowisk odpadów.

Zakończenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy planowane jest na początek 2022 r. Natomiast zakończenie budowy i uruchomienie instalacji planowane jest na rok 2024. Instalacja będzie rocznie przetwarzać 180 tys. ton odpadów komunalnych.

Jak napisano w komunikacie przesłanym do PAP budowa ITPOE na terenie Kompleksu Bełchatów wpisuje się w działania Grupy PGE związane z jego transformacją energetyczną. Powołane w Grupie zespoły ds. transformacji analizują obecnie potencjalne projekty rozwojowe, wraz z możliwymi źródłami ich finansowania, które zakładają utrzymanie kluczowej roli kompleksu na energetycznej mapie Polski po wyczerpaniu złoża węgla brunatnego z bełchatowskiej kopalni.

Docelowo na terenie kompleksu przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji, w których wykorzystany zostanie potencjał odnawialnych źródeł energii. Oprócz ITPOE powstaną tu m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W dalszej perspektywie, obecnie eksploatowane wyrobiska kopalni zostaną zalane wodą. W efekcie powstaną najgłębsze w Polsce jeziora o łącznej powierzchni 3890 ha, wokół których wybudowana zostanie infrastruktura turystyczna, która także wygeneruje miejsca pracy dla mieszkańców regionu

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt, mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Zgierz; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Siechnicach.