Łódzkie: W Skierniewicach zakończono inwestycję drogową za 42 mln zł

Z udziałem przedstawicieli władz oddano we wtorek zmodernizowaną ul. Czerwoną w Skierniewicach. Inwestycja zrealizowana przy pomocy środków z rezerwy subwencji ogólnej, a także Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kosztowała 42 mln zł i obejmowała budowę 3 km jezdni z czterema rondami.

"To inwestycja na miarę miasta prezydenckiego, za 42 mln zł. Na pewno przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, do poprawy komfortu, bo rozwiązuje lokalne programy komunikacyjne, ale także do rozwoju miasta. Chciałbym podkreślić, jak dużo znaczy współdziałanie władzy publicznej - w tym przypadku rządowej i samorządowej, bo z tych 42 mln zł 4,5 mln zł to Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, 15,5 mln zł to dofinansowanie ministra infrastruktury" - podkreślił wojewoda łódzki Karol Młynarczyk podczas uroczystości oddania do użytku zmodernizowanej ulicy.

Zgodnie z zapowiedziami, w przecięciu wstęgi miał wziąć udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który dofinansował inwestycję, niestety, w ostatniej chwili odwołał swoją wizytę w Skierniewicach. Na miejscu zjawiły się natomiast władze miasta, regionu oraz parlamentarzyści.

"Dzisiejsze wydarzenie to kolejny przykład na naszej rządowej trasie dotrzymanego słowa. Miliardy złotych rządowego wsparcia trafiają do samorządów każdego roku i miesiąca, dzięki wszystkim dostępnym instrumentom wsparcia i zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizowane są zadania, które sprawiają, że każdy polski region ma coraz lepsze szanse na dynamiczny rozwój. Nowe drogi otwierają nowe perspektywy gospodarcze i handlowe" - napisał w liście skierowanym do uczestników otwarcia minister infrastruktury.

"Inwestycja kosztowała 42 mln zł, z czego 4,5 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 15 mln zł to środki z budżetu państwa. Dodatkowo środki z budżetu miasta Skierniewice spowodowały łącznie, że mamy teraz 3 km dróg, cztery ronda i super komunikację; dalszym etapem naszej obwodnicy będzie wiadukt, czyli przedłużenie ul. Unii Europejskiej i zakończenie tego etapu" - powiedział PAP prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk.

Jak wyjaśnił zmodernizowana droga to część realizowanej od lat większej inwestycji, tzw. wschodniej obwodnicy Skierniewic. W jego opinii ma duże znaczenie dla rozwoju miasta i komfortu mieszkańców, bo dzięki niej z jednej strony wyprowadzony został "ciężki" ruch z pobliskiego osiedla, a z drugiej możliwe będzie otwarcie dzielnicy przemysłowej, w której dzięki nowej drodze będą mogły lokować się kolejne firmy. "Po zmodernizowaniu ul. Czerwonej poprawi się dojazd do autostrady A2, zatem komunikacyjnie to naprawdę ważna inwestycja" - zaznaczył.

Jak podał w liście Adamczyk, środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w latach 2019-2023 samorządom w Łódzkiem pozwoliły na realizację 942 inwestycji na drogach gminnych i powiatowych o długości ponad 1,3 km. Ponadto w 2021 r. ze środków Funduszu na realizacje zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych przyznano w regionie łódzkim blisko 28 mln zł; w ramach 238 zadań znalazły się łącznie 323 przejścia dla pieszych na drogach powiatowych i gminnych.

