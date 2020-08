Łódzkie: W środę rusza wymiana nawierzchni na dk nr 14 koło węzła A1 i A2

W środę rozpoczynają się roboty związane z wymianą nawierzchni na drodze krajowej nr 14 w Sosnowcu (Łódzkie), na odcinku między rondem na węźle Stryków i wiaduktem nad autostradą. To newralgiczny odcinek tej trasy, w sąsiedztwie autostrad A2 i A1; prace prowadzone będą wieczorem i nocą.

Od środy 5 sierpnia do najbliższego poniedziałku trwać będą roboty związane z wymianą nawierzchni na drodze krajowej nr 14 w Sosnowcu. Chodzi o odcinek ok. 530 metrów między rondem na węźle Stryków i wiaduktem nad autostradą.

Ze względu na fakt, że jest to newralgiczny odcinek drogi krajowej, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego prowadzącego do autostrad A2 i A1, główne prace prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych, od 18.00 do 5.00" - przekazał PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.

Zgodnie z harmonogramem, w nocy ze środy na czwartek frezowana będzie stara nawierzchnia, następnej nocy zostanie ułożona pierwsza warstwa masy bitumicznej tzw. wiążąca, a z piątku na sobotę ostatnia warstwa masy, tzw. warstwa ścieralna. W czasie wykonywania prac ruch na wyznaczonym odcinku będzie w obu kierunkach odbywał się wahadłowo po jednym pasie.

Po zakończeniu tego etapu ruch będzie mógł odbywać się całą szerokością jezdni, ale konieczne będzie jeszcze naprawienie poboczy gruntowych, co spowoduje, że kierowcy jadący tym odcinkiem dk 14 napotkają jeszcze punktowe zwężenia. Prace będą prowadzone do godziny 20.00 w sobotę 8 sierpnia i kontynuowane w poniedziałek przez cały dzień.

Jak zaznaczył rzecznik GDDKiA, układanie masy bitumicznej wymaga bezwzględnie bezdeszczowej pogody, dlatego podane terminy robót należy traktować umownie.

"Po zakończeniu tych prac, przez około dwa tygodnie na jezdni nie będzie oznakowania poziomego, co wynika z wymogów technologicznych. Zalecamy więc szczególną ostrożność. Malowanie pasów przewidziane jest na ostatni tydzień sierpnia" - dodał Zalewski.