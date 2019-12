Łódzkie: Więcej połączeń kolejowych ŁKA w nowym rozkładzie jazdy

Więcej kursów, m.in. z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego i do Skierniewic, i nowe połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Chojny przez Olechów zaplanowano w nowym rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Zacznie on obowiązywać 15 grudnia.

"Opracowując nowy rozkład, staraliśmy się spełnić jak najwięcej oczekiwań mieszkańców Łodzi i województwa. Zdecydowanie zwiększyliśmy ofertę dla naszych pasażerów. W dużym skrócie można powiedzieć, że będzie o jedną trzecią więcej pociągów, co przełoży się na dużo większą liczbę połączeń" - zapowiedział prezes ŁKA Janusz Malinowski.

Będzie to możliwe dzięki odebraniu przez regionalnego przewoźnika dwóch ostatnich z 14 zamówionych nowych pociągów Impuls2.

Najwięcej zmian obejmie uruchomione w marcu tego roku połączenia z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego. Liczba kursujących na tej trasie pociągów zwiększy się od połowy grudnia z obecnych 2 do 20.

"Z Tomaszowa Mazowieckiego do dworca Łódź Fabryczna dojedziemy w 46 minut. Część pociągów będzie kursowała z pominięciem Koluszek, a czas dojazdu z uwzględnieniem tego miasta będzie ok. 10 minut dłuższy. Żaden inny środek transportu nie zapewnia szybszego dotarcia" - zaznaczył Malinowski.

Zwiększy się także częstość kursowania składów na trasie Łódź - Skierniewice, którą będzie obsługiwało 38 pociągów (obecnie 16). W szczycie porannym i popołudniowym składy mają docierać na miejsce w 45 minut. Odjazdy wyznaczono co godzinę, a rano i po południu - co pół godziny. Dużo więcej składów pojawi się także na trasie Łowicz - Skierniewice.

Z kolei w relacji Łódź Widzew - Łódź Chojny - Łódź-Kaliska pojedzie 85 pociągów, co jest największą liczbą w dotychczasowej działalności ŁKA.

Zostaną uruchomione również nowe połączenia, m.in. Łódź Fabryczna - Łódź Chojny przez Olechów (stacje Łódź Olechów Wiadukt, Łódź Olechów Zachód i Łódź Olechów). Szef ŁKA wyjaśnił, że o umożliwienie dojazdu koleją do strefy przemysłowej na Olechowie prosili mieszkańcy Łodzi. Składy będą skomunikowane na stacjach Łódź Chojny i Łódź Widzew z pociągami do Zgierza, Łowicza, Kutna i Koluszek.

"Uruchomimy tu 10 pociągów. Dzięki nim pracownicy będą mogli dojechać do pracy na różne zmiany. To pilotażowe połączenie. W przypadku dużego zainteresowania będziemy rozwijać tę ofertę wraz z wydłużeniem relacji, np. do Pabianic, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego" - zapewnił Malinowski.

W nowym rozkładzie zostanie utrzymanych dziewięć połączeń weekendowych ŁKA Sprinter do Warszawy, ale zmienią się godziny odjazdów. Z Łodzi Fabrycznej zaplanowano je o godzinach: 6.38, 9.50, 11.17, 12.23, 15.06, 16.18, 17.10, 19.04 i 20.29. Do Łodzi z Warszawy Centralnej pociągi wyruszą o 9.40, 12.45, 13.40, 14.35, 17.10, 18.52, 19.45, 21.25 i o22.20.

Nowy rozkład ŁKA wejdzie z życie 15 grudnia. Będzie obowiązywał do 14 marca.