Łódzkie: Więcej połączeń w nowym rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

O 36 zwiększy się liczba połączeń w nowym rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA), który będzie obowiązywał od niedzieli. Więcej kursów zaplanowano m.in. między Łodzią i Skierniewicami, na linii kutnowskiej, do Sieradza i Łowicza, a także do Warszawy.

W nowym rozkładzie jazdy ŁKA oferta regionalnego przewoźnika kolejowego w dużej mierze wróci do tej sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.

Jak podkreśliła rzeczniczka kolejowej spółki Joanna Osińska, w porównaniu do wakacyjnego rozkładu oferta zwiększy się o 36 połączeń. "Liczba kursów wzrośnie na wszystkich liniach komunikacyjnych, m.in. o 9 na odcinku Łódź - Skierniewice, o 6 na linii kutnowskiej, 7 do Warszawy oraz po 3 do Sieradza i Łowicza" - zapowiedziała.

Podkreśliła, że do weekendowego i świątecznego rozkładu powróci 18 pociągów ŁKA Sprinter, kursujących z Łodzi do Warszawy. Ponadto z Warszawy Centralnej odjedzie o godzinie 15.49 dodatkowy skład, co zapewni komfortowy przejazd do Łodzi Fabrycznej w godzinach popołudniowych. To - na co zwraca uwagę ŁKA - będą nadal najszybsze pociągi na tej trasie. Sprintery pokonują odcinek z Łodzi do Warszawy nawet w 61 minut (pomiędzy stacjami Łódź Widzew - Warszawa Zachodnia).

Na wniosek podróżnych uruchomiony zostanie też dodatkowy pociąg w relacji Łódź Fabryczna - Skierniewice po godzinie 16. Wznowione zostanie kursowanie pociągu przyspieszonego do Skierniewic po godzinie 15.

Ze względu na trwające i planowane remonty torów pasażerów czekają utrudnienia w podróżowaniu.

M.in. w niedzielę rozpocznie się remont linii nr 16 na odcinku od stacji Zgierz do stacji Kutno. W związku z tym za wszystkie pociągi pojedzie zastępcza komunikacja autobusowa. Przewoźnik ostrzega, że część przystanków została wyznaczona poza stacjami kolejowymi, dlatego prosi podróżnych o dokładne zapoznanie się z ich położeniem na stronie internetowej ŁKA. Informacje o lokalizacji przystanków autobusów będą również umieszczone przez PKP PLK na każdej stacji.

Ze względu na wydłużenie czasu przejazdu w godzinach porannych z Kutna do Zgierza i popołudniowych ze Zgierza do Kutna zostaną uruchomione dwie pary specjalnych autobusów, które pojadą inną trasą bez postojów pomiędzy Zgierzem i Kutnem. Dzięki temu czas przejazdu na całej trasie pozostanie zbliżony do obecnego.

Uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej jest też konieczne m.in. za wybrane pociągi na linii do Sieradza oraz w relacji Skierniewice - Łowicz Główny - Kutno - Skierniewice, a także częściowo na innych trasach.

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 30 sierpnia do 7 listopada br., a autobusowa komunikacja zastępcza będzie realizowana w zależności od postępu prowadzonych robót. Szczegółowy rozkład dostępny jest na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: lka.lodzkie.pl.