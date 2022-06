Łódzkie: Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu woj. łódzkiego

Zarząd województwa łódzkiego otrzymał w czwartek wotum zaufania. W głosowaniu nad udzieleniem zarządowi absolutorium za 2021 rok 18 radnych głosowało za, 14 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wotum zaufania udzielili zarządowi radni PiS, przeciw były kluby KO, PSL i jeden radny niezrzeszony. Jeden radny z PSL wstrzymał się od głosu.

"To był niezwykle trudny rok, który upłynął nam, niestety, pod znakiem COVID-19. (...) Wydawało nam się, że jesteśmy na dobrej drodze, by pokonać tego wirusa, ale jego kolejne mutacje sprawiały, że te nadzieje oddalały się. Wirus wpłynął na wszystkie dziedziny życia - także na gospodarkę" - powiedział podczas sesji absolutoryjnej marszałek Grzegorz Schreiber, zaznaczając, że w Łódzkiem udało się wyprzedzać epidemię, bo ani razu nie zabrakło miejsc w szpitalach dla chorych, środków dezynfekujących czy leków, co było także zasługą dobrej pracy zarządu regionu i jego współpracy ze służbami wojewody oraz samorządami.

Radny z klubu PiS Waldemar Wojciechowski podkreślił, że mimo trwającej od ponad dwóch lat pandemii, dochód woj. łódzkiego osiągnął "wręcz niebotyczny" poziom 1,245 mld zł.

"Od kiedy większość w sejmiku Łódzkiego należy do Zjednoczonej Prawicy, to ogólne wykonanie dochodu wzrasta rokrocznie. Wpływy do budżetu z podatku PIT wyniosły w ubiegłym roku o ok. 14 mln zł więcej niż w r. 2020 - i to pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Łódzkie uzyskało ponad 528 mln zł dochodów z podatku CIT i pobiło swój rekord z 2020 r. o ponad 160 mln zł. To bardzo dobry prognostyk dla gospodarki regionu. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, która z RPO na 2014-2020 wyniosła ponad 261 mln zł" - wymienił Wojciechowski.

Opozycyjny radny Marcin Bugajski (KO) uzasadnił w imieniu swojego klubu, dlaczego zarząd woj. łódzkiego nie zasługuje na absolutorium. Zarzucił mu m.in. brak kreatywności w przygotowaniu nowych projektów, wspomagających rozwój regionu, co powoduje jego zdaniem, że wiele milionów złotych pozostaje "w niewykonaniach i oszczędnościach, których nie przeniesiono na inne działania w 2021 r.", a także "dzielenie różnego rodzaju dotacji w sposób nietransparentny".

"W zakresie polityki społecznej, obok drobnych sukcesów, były wielkie porażki, jak niewykonanie 2 mln zł na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem - wydano 4 mln zł z 6 mln dostępnych. Generalnie zarząd woj. łódzkiego kontynuował bardzo wiele projektów zapoczątkowanych przez KO, nie stworzył zbyt wielu własnych, nie wykorzystał wszystkich szans na stymulowanie rozwoju regionu" - zaznaczył.

Radny Marek Mazur z PSL zapowiedział, że jego klub może zająć inne stanowisko w głosowaniu nad absolutorium dla zarządu, niż w kwestii samego wykonania budżetu.

"W wykonaniu budżetu opozycja także ma swój udział. Zróbcie kiedyś analizę z głosowań nad poszczególnymi uchwałami; zobaczycie ile uchwał jest ocenionych pozytywnie ze strony opozycji. Na pewno wyjdzie w statystyce, że więcej uchwał zostało podjętych jednogłośnie bądź z poparciem opozycji - to dlatego, że my rozumiemy, jakie działania są korzystne dla województwa" - wyjaśnił.

Ostatecznie w głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łódzkiego trzej radni z PSL wstrzymali się od głosu; za było 18 radnych PiS, a przeciw 12 radnych KO.

