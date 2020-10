Łódzkie: Wybrano projekty w ramach budżetu obywatelskiego

Nowe boisko wielofunkcyjne, szlak rowerowy czy oaza zieleni powstaną w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego "Łódzkie na plus". We wtorek zarząd województwa zatwierdził do realizacji 6 projektów wojewódzkich i 80 powiatowych.

Poinformowały o tym PAP służby prasowe urzędu marszałkowskiego w Łodzi.

Przypomniały one, że w tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy regionu wybierali z 34 projektów wojewódzkich i z 190 powiatowych. Tylko w Skierniewicach i powiatach łęczyckimi i wieruszowskim nie głosowano na zadania powiatowe, bo tam zgłoszone pomysły nie wyczerpywały kwoty przeznaczonej na realizację projektów. W 21 pozostałych powiatach woj. łódzkiego mieszkańcy głosowali na zadania zgłoszone do puli wojewódzkiej i do puli powiatowej.

W sumie oddali blisko 55 tys. ważnych głosów. Najwięcej, bo 3358, uzyskało zadanie wojewódzkie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu - etap II". Wśród zadań powiatowych największą liczbą głosów - 2267 - uzyskało zadanie w puli powiatu piotrkowskiego "Stresoodporni - cykl warsztatów psychologiczno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego".

Według biura prasowego najliczniej przy urnie stawili się mieszkańcy powiatów piotrkowskiego i sieradzkiego. W powiecie piotrkowskim zagłosowało na zadania powiatowe łącznie 8136 osób, a w sieradzkim - 7275.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego największym zainteresowaniem cieszyły się projekty o tematyce sportowo-turystycznej, upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, a także o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, dotyczące ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego.

Pełna lista zwycięskich zadań dostępna na stronie www.bo.lodzkie.pl i pod linkiem: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2020/10/lista-zad.do-real.-BO-2021.pdf .