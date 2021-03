Łódzkie: Wybrano wykonawcę systemu zarządzania ruchem na autostradach A1 i A2

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na drogach w woj. łódzkim, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2 - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Inwestycja będzie kosztować 90 mln zł.

Prowadzone przez łódzki oddział GDDKiA postępowanie przetargowe dotyczy wdrożenia Regionalnego Projektu Wdrożeniowego (RPW) realizowanego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1. W Łódzkiem swoim zasięgiem obejmie on autostrady A1 i A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

Chodzi o budowę i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW), na który umowę GDDKiA podpisała w maju ubiegłego roku.

W ramach RPW w Łodzi przebiegająca przez ten region część autostrad A1 oraz A2 zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Ma to pozwolić na dynamiczne zarządzanie ruchem oraz bieżące informowanie podróżujących o sytuacji na drodze.

"Kierowcom będą przekazywane aktualne, istotne informacje m.in. o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży" - zaznaczono w komunikacie.

Na powstanie łódzkiej części systemu przeznaczono 93 mln zł. Wybrano ofertę firmy Sprint SA, która zadeklarowała wykonanie zamówienia podstawowego za 78,7 mln zł. Natomiast łączna kwota zamówienia wraz z prawem opcji wynosi 90,6 mln zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwie łódzkim obejmie odcinek autostrady A2 o długości ok. 65 km oraz odcinek autostrady A1 o długości ok. 40 km. W ramach projektu w pasie drogowym rozmieszczone zostaną urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania aktualnych informacji kierowcom, powstanie także odpowiednio wyposażone Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Będzie ono jednocześnie pełniło funkcję zapasowego centrum przetwarzania danych.

Do monitorowania danych o sytuacji na drogach zostaną zainstalowane m.in. stacje pomiarowe wykrywająca zdarzenia drogowe, takie jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd, a także kamery, urządzenia służące do pomiaru czasu przejazdu oraz stacje meteorologiczne. Przy trasach pojawią się też tablice do przekazywana informacji o zdarzeniach drogowych, a także wskazujące trasy objazdu, informujące o warunkach pogodowych oraz urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

W ubiegłym tygodniu GDDKiA ponownie ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na RPW w Gdańsku i Olsztynie. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner). Wartość zamówienia podstawowego wynosi 178,9 mln zł. System w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7.

Pozostałe RPW w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym powstaną w Katowicach i Wrocławiu.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu "Łącząc Europę".

