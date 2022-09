Łódzkie: Za 53 mln zł powstają bezkolizyjne skrzyżowania na linii Koluszki - Łódź

Za 53 mln zł na linii Koluszki - Łódź powstają dwa bezkolizyjne skrzyżowania, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym - podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W Gałkowie i Andrespolu już widać konstrukcje nowych obiektów, które współfinansowane są przez UE.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"W Gałkowie i Andrespolu powstają tunele drogowe pod torami dwóch linii: Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica. Zwiększy się bezpieczeństwo podróży koleją i sprawniejszy będzie system komunikacji drogowej w aglomeracji łódzkiej. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe, przez które codziennie przejeżdżało kilkadziesiąt pociągów i tysiące samochodów. Prace odbywają się przy utrzymanym ruchu pociągów" - podały PKP PLK.

W Andrespolu tunel będzie miał ok. 200 m długości i ok. 12 m szerokości, a odcinek pod torami będzie liczył ok. 36 m. Wykonano już pierwszy segment betonowej obudowy tunelu pod torem linii Łódź Fabryczna - Koluszki. Równolegle postępuje przebudowa sieci telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych pod obiema liniami.

Następnie rozpocznie się betonowanie konstrukcji pod torami linii Łódź Kaliska - Dębica. W czasie prac podróżni mają zapewnione przejście w poziomie szyn, które umożliwia korzystanie z peronów przystanku Bedoń. Przygotowane są objazdowe trasy dla samochodów.

Z kolei w Gałkowie tunel będzie miał 300 m długości i 11 m szerokości. Odcinek pod torami będzie liczył ok. 30 m. Widać już zbrojenie i betonowanie ścian oporowych przy drogach dojazdowych. Powstaje żelbetowa ściana wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Kończy się budowa konstrukcji nośnej wiaduktu. Jak zapowiedział inwestor, podczas dalszych prac możliwy będzie przejazd pociągów.

Wartość inwestycji w Gałkowie to ok. 23,6 mln zł netto, w tym wkład gminy Koluszki to ok. 6,5 mln zł netto, powiatu koluszkowskiego 6,5 mln zł netto, a PLK ok. 10,5 mln zł netto. W Andrespolu wartość inwestycji to ok. 29,9 mln zł; PLK przeznaczą 18,6 mln zł netto, a gmina Andrespol 11,3 mln zł netto. Zadania dofinansowane zostały ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie obu inwestycji planowane jest w II kwartale 2023 r.

W woj. łódzkim w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach. Na sieci kolejowej powstanie łącznie ponad 20 bezkolizyjnych obiektów. Cały projekt ma wartość ok. 300 mln zł netto.

W ostatnich latach w woj. łódzkim PKP PLK zbudowały również bezpieczne dojścia podziemne do peronów. Tunele dla pieszych, które jednocześnie usprawniły komunikację w mieście, powstały m.in. w Łowiczu, Pabianicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl