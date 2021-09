Łódzkie: Zainaugurowano naukę "zawodów przyszłości" w Centrum Rozwoju Kompetencji

Ponad 250 osób rozpoczęło naukę w Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu (Łódzkie), które ma pomagać zatrudnionym w branży energetycznej w zdobyciu nowych kompetencji zawodowych. W placówce będą uczyć się specjaliści od źródeł odnawialnych, automatyki czy informatyki.

Powołane przy kopalni Bełchatów Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) zostało utworzone w związku z czekającą ten region transformacją energetyczną. Placówka będąca wspólną inicjatywą samorządu województwa łódzkiego oraz Polskiej Grupy Energetycznej ma ułatwić pracownikom kompleksu energetycznego w Bełchatowie zdobywać nowe kwalifikacje. Centrum ma stać się miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji.

Szkoła daje również możliwość zdobycia zawodu przyszłości w gałęzi nowoczesnego przemysłu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Na potrzeby kształcenia w CRK powstała nowoczesna pracownia odnawialny źródeł energii wyposażona m.in. w stanowiska montażowe i instalacyjne systemów energetyki odnawialnej.

W czwartek w CRK zainaugurowano uroczyście rok szkolny.

Podczas uroczystości marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber przypomniał, że kiedy w marcu podpisywano list intencyjny ws. utworzenia nowej placówki niewielu wierzyło, że uda się otworzyć ją już we wrześniu.

"Jakże szczęśliwy jestem z tego powodu, że mogę dziś tu być i powiedzieć: tak, ten początek naszej pracy został wykonany. Mamy dziś szkołę i uroczyście otworzymy podwoje do tej szkoły, zobaczymy nowoczesne pracownie, sale dydaktyczne - wszystko, co powinno być w takiej szkole. To oczywiście początek. Przed nami dalsze działania, bo chcemy zrobić kolejny krok, by w tej części województwa było nowoczesne centrum naukowe" - powiedział.

Zaznaczył, że już teraz to jedna z najnowocześniejszych szkół zawodowych w centralnej Polsce kształcąca w branżach, które w perspektywie najbliższych lat będą wpływać na kształt rynku pracy regionu łódzkiego.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski dodał, że zainteresowanie placówką przeszło oczekiwania jej organizatorów. Na kursy zgłosiło się już ponad 250 słuchaczy. Połowa z nich zapisała się na sztandarowy kierunek: technik urządzeń odnawialnych źródeł energii, na którym powstały trzy grupy. Po jednej grupie będą zaś kształcić się na kierunkach: technik informatyk, technik programista, technik automatyk i technik spawalnictwa. Na większości kierunków nauka będzie trwała rok. Szkolenia i kursy prowadzić będą specjaliści-praktycy.

"To pierwszy krok, który Polska Grupa Energetyczna wykonuje w wielkim programie transformacji energetycznej tego regionu. W kolejnych będziemy budowali tutaj farmę fotowoltaiczną, farmę wiatrową, planujemy zakład utylizacji odpadów, myślimy o cementowni i innych dużych projektach. Transformacja regionów, w tym właśnie regionu bełchatowskiego, znajduje się najwyżej w agendzie naszych działań. Chciałbym, aby Bełchatów pozostał energetycznym sercem Polski" - podkreślił szef PGE.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda z kolei wskazał, że CRK to właściwa reakcja na zmiany, które zachodzą w świecie energetyki. "Centrum zostało stworzone z myślą o pracownikach PGE i mieszkańcach regionu Bełchatowa. Będą oni mogli zdobyć nowe kwalifikacje i rozwinąć kompetencje, aby pozostać aktywnymi na lokalnym rynku pracy" - tłumaczył.

Buda przyznał, że region bełchatowski znajduje się w przełomowym momencie. Przypomniał, że po raz pierwszy w historii Polska będzie wydatkować pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jego celem jest finansowanie działań łagodzących społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki transformacji. Całkowita wartość środków FST to 4,4 miliarda euro, z czego ponad 3,8 miliarda euro trafi do sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Województwo na organizację szkoły i wyposażenie sal zabezpieczyło w budżecie milion zł. PGE przekazała i wyremontowała budynek.

