Łódzkie: Zakończyła się warta 62 mln zł rozbudowa DW473

Zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask (Łódzkie). Inwestycja o wartości 62 mln zł to nie tylko nowa nawierzchnia, ale też 11 przebudowanych skrzyżowań, w tym dwa nowe ronda, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

Droga wojewódzka nr 473 to ważny szlak komunikacyjny - połączenie autostrady A2, drogi ekspresowej S8 i autostrady A1; tędy biegnie tranzyt na szlaku Wielkopolska - Śląsk. Jeszcze w 2020 r. odcinek Przatów - Łask był w bardzo złym stanie technicznym, na co wpłynął m.in. wzmożony ruch ciężarówek podczas budowy drogi S8.

Rozbudowa DW473 ruszyła na początku 2020 r. Prace prowadzone były na ponad 11-kilometrowym odcinku; obejmowały nie tylko położenie nowej nawierzchni, ale też przebudowę 11 skrzyżowań (powstały dwa ronda), budowę 14 zatok autobusowych, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, a także przebudowę wszystkich sieci i kanalizacji sanitarnej.

"To niezwykle ważna inwestycja dla naszego województwa, ale też znakomity przykład współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości i samorządu województwa łódzkiego. To wielomilionowe zadanie, bo w sumie warte 62 mln zł, ale w tej kwocie mamy 15 mln pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Korzystamy także z Funduszy Europejskich, bo kolejne wsparcie to ponad 5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber na konferencji prasowej podsumowującej inwestycję.

Nadal trwa kolejna inwestycja samorządu województwa w tej części regionu - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Łasku. Powstaje tam rondo, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Dzięki tej przebudowie wyprowadzony zostanie ruch komunikacyjny z Łasku do drogi ekspresowej S8. To zadanie za ponad 10 mln zł, które realizowane jest przy wsparciu rządowych środków - prawie 3 mln zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej.

