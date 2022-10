Łódzkie: Zamknięcie węzła Emilia na połączeniu A2 i dk 91 - od poniedziałku

Od poniedziałku zamknięty zostanie węzeł Emilia na połączeniu autostrady A2 z drogą krajową nr 91. Jadący A2 będą mogli zjechać na dk 91 poprzez węzeł Zgierz Północ - podała GDDKiA w Łodzi. Zamknięcie ma związek z budową drogi ekspresowej S14.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"W najbliższy poniedziałek - 10 października - w związku z budową drogi ekspresowej S14 zamknięty zostanie węzeł Emilia, na połączeniu autostrady A2 z drogą krajową nr 91. Jadący A2 będą mogli zjechać na dk 91 poprzez węzeł Zgierz Północ" - poinformował naczelnik wydziału Monitorowania Inwestycji Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Marcin Ganiec.

Aby dojechać do węzła Zgierz na A2 z dk 91, kierowcy jadący z północy od strony Łęczycy muszą skorzystać z dróg wojewódzkich nr 702 i 708, natomiast poruszający się z południa od strony Łodzi - z drogi wojewódzkiej nr 702.

"Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie wytyczające objazdy oraz na zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu. Będzie ona obowiązywała przez dwa miesiące, do czasu ponownego otwarcia węzła Emilia" - zaznaczył Ganiec.

Jak podaje łódzka GDDKiA, ostatni element łódzkiego ringu autostradowo-ekspresowego, jakim jest powstający właśnie odcinek S14, jest na ukończeniu. Na budowanej S14 między węzłem Aleksandrów Łódzki i miejscowością Słowik zostało wykonanych już blisko 80 proc. prac. Zakończenie robót planowane jest na II kwartał 2023 roku. Oddanie inwestycji pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Łodzi i wszystkich okolicznych miast, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z powstaniem blisko 27 km drogi ekspresowej S14 od węzła Emilia do węzła Łódź Lublinek to ponad 1,5 mld zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mld zł, z czego ponad 900 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl