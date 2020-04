Łódzkie: Zmiany w organizacji ruchu na dk nr 72 - od wtorku

W Balinie w powiecie poddębickim dobiega końca budowa ronda, dlatego od wtorku na drodze krajowej nr 72 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, m.in. zniknie ruch wahadłowy i kierowcy nie będą musieli wybierać wielokilometrowych objazdów.

"Przed terminem dobiega końca budowa ronda w Balinie. W związku z tym od wtorku 8 kwietnia wprowadzone będą istotne zmiany w organizacji ruchu. Na drodze krajowej nr 72 zostanie zlikwidowany ruch wahadłowy i - co bardzo ważne - pojawi się możliwość wyjazdu z drogi wojewódzkiej nr 473 na drogę krajową nr 72 i analogicznie w drugą stronę. Oznacza to koniec konieczności korzystania z kłopotliwych, wielokilometrowych objazdów. Zatem na święta przejazd obiema drogami będzie znacznie ułatwiony" - poinformował w poniedziałek rzecznik łódzkiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Kierowcy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że to nie koniec budowy i utrudnień, do wykonania zostało bowiem jeszcze m.in. ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni (tzw. warstwy ścieralnej) i naniesienie oznakowania poziomego, co nastąpi wkrótce po świętach.

"Dlatego należy tam zachować szczególną ostrożność, stosować się bezwzględnie do obowiązującego oznakowania i pamiętać, że jest to w dalszym ciągu plac budowy. Kontraktowy termin zakończenia prac to 30 sierpnia tego roku" - dodał Zalewski.