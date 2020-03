Łódzkie: Zmiany w rozkładzie Kolei Aglomeracyjnej - od niedzieli

Od niedzieli będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Powodem zmian w rozkładzie jest modernizacja Łódzkiego Węzła Kolejowego, linii nr 14, 15 i 16, oraz prace na stacjach w Zgierzu, Kutnie i Łowiczu.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska, od 15 marca zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu pociągów tej spółki. Korekta rozkładu jazdy uwzględnia ograniczenia komunikacyjne spowodowane prowadzeniem prac modernizacyjnych Łódzkiego Węzła Kolejowego, linii nr 14, 15 i 16, oraz na stacjach Zgierz, Kutno i Łowicz.

Niezależnie od tych zmian, od wtorku do co najmniej 25 marca zmniejszona zostanie liczba kursów składów ŁKA w związku z wdrożeniem rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, kin i teatrów. Na większości tras w Łódzkiem kursować będzie mniej pociągów. Rozkład jazdy uwzględniający wprowadzone ograniczenia można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl

Przewoźnik podaje, że w związku z pracami na terenie aglomeracji łódzkiej do 12 grudnia 2020 roku obowiązuje wzajemnie honorowanie biletów ŁKA i PKP Intercity w pociągach kursujących na wybranych odcinkach linii ograniczonych stacjami: Pabianice, Zgierz, Łódź Widzew. Pasażerowie ŁKA podróżujący do Tomaszowa Mazowieckiego mogą skorzystać z oferty umożliwiającej dalszą podróż pojazdami komunikacji miejskiej za darmo.

Na czasowe zmiany w kursowaniu pociągów, zmniejszenie ich liczby czy wprowadzanie przez przewoźnika autobusowej komunikacji zastępczej powinny przygotować się osoby planujące podróże m.in. na linii kutnowskiej i obwodowej, sieradzkiej, łowickiej, trasie Skierniewice - Łowicz - Kutno, linii Łódź Widzew - Łódź Stoki - Zgierz, linii Łódź Chojny - Łódź Fabryczna przez Łódź Olechów, Łódź Widzew, linii Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki.

Rozkład pociągów z Łodzi do Sieradza, z Łodzi do Piotrkowa i Radomska oraz na linii Kutno - Skierniewice - Łowicz nie ulegnie zmianie. Z Łodzi do Skierniewic kursować będzie 28 z 39 pociągów oraz wszystkie 18 pociągów ŁKA Sprinter. Z Łodzi do Kutna pojedzie 18 z 26 pociągów, z Łodzi do Łowicza - 28 z 39. Na linii Łódź Widzew - Zgierz przez Łódź Stoki pozostanie osiem z 28 pociągów.

Przewoźnik nie wyklucza dalszych zmian w rozkładach, dlatego zaleca korzystanie z infolinii 703 203 020 i śledzenie na bieżąco serwisów informacyjnych ŁKA w internecie.