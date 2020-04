Łódzkie: ZUS przyjął 55 tys. wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Do trzech oddziałów ZUS w Łódzkiem wpłynęło ponad 55 tys. wniosków dotyczących ulg przyznawanych w ramach tarczy antykryzysowej. Najwięcej przedsiębiorców - w sumie 38 tys. - stara się o zwolnienie z opłacania składek - podał w czwartek łódzki ZUS.

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa, m.in. ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące; odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez opłaty prolongacyjnej, wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych oraz dla zawierających umowy cywilnoprawne.

"Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z regionu łódzkiego cieszy się zwolnienie z opłacania składek - stara się o nie ponad 38 tys. firm. Z tej formy pomocy skorzystają firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł" - poinformowała rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

Z kolei o świadczenie postojowe stara się w Łódzkiem w sumie niemal 15 tys. osób, z czego 14 tys. to samozatrudnieni, a 0,8 tys. to osoby na umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł; jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. Można się o nią starać, gdy zawarcie umowy cywilnoprawnej bądź założenie firmy nastąpiło przed 1 lutego 2020 r. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15681 zł, a poza tym w przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Według rzeczniczki łódzkiego ZUS z odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty planuje skorzystać przeszło 1,5 tys. przedsiębiorców w województwie. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek - obejmuje zarówno przedsiębiorcę, jak i jego pracowników, a także samozatrudnionych.

Łódzki ZUS uruchomił specjalne infolinie dla przedsiębiorców pod numerami 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Wnioski o przyznanie ulg w ramach tarczy antykryzysowej są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Można je złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS - wrzucając do skrzynki na dokumenty.