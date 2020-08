Lokalne Centrum Sterowania na stacji kolejowej Kraków Mydlniki

Lokalne Centrum Sterowania powstało na zmodernizowanej stacji kolejowej Kraków Mydlniki, w ramach przebudowy linii E-30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Lokalne Centrum Sterowania Kraków Mydlniki odpowiada za kursowanie pociągów między krakowskimi Bronowicami a lotniskiem Kraków Airport i Zabierzowem. Personel na ekranach kilkudziesięciu monitorów śledzi sytuację na torach i pracę wielu urządzeń. Obserwowane są ważne punkty kolejowych tras oraz przejazdy pociągów. Na dobę kursuje tam około 300 składów.

"To kolejna bardzo ważna inwestycja, która umożliwia automatyzację procesów i ogromną poprawę jakości pracy służb kolejowych, ale także poprawę bezpieczeństwa nas podróżnych - możemy czuć się bezpiecznie wiedząc, że automatyczne centra sterowania ustalają przebieg trasy pociągów, tak aby nie dochodziło do wypadków" - wskazała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podkreślili przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, nowoczesny system na stacji Kraków Mydlniki przyspiesza i wspiera decyzje dyżurnych i zwiększa poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

"Nowe technologie i systemy łączności pozwalają non stop czuwać nad bezpiecznym i zgodnym z rozkładem przejazdem pociągów. System pozwala sprawnie obsługiwać większą liczbę połączeń, co pozwala tworzyć bardziej atrakcyjną ofertę przejazdów m.in. w Krakowie i aglomeracji, a także dla połączeń dalekobieżnych" - ocenił członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Lokalne Centrum Sterowania Kraków Mydlniki powstało w ramach kończącej się przebudowy linii na odcinku Kraków Główny Towarowy - Kraków Mydlniki. Jest ona jednym z zadań inwestycyjnych, na jakie podzielona została modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, realizowana przy wsparciu środków UE z instrumentu "Łącząc Europę".

Zgodnie z planami, w 2021 roku, po zakończeniu prac i uzyskaniu certyfikatów, pociągi pasażerskie na odcinku z Krakowa do Jaworzna Szczakowej przyspieszą do 160 km/h. Najszybsze składy pokonają trasę z Krakowa do Katowic poniżej godziny.

Jak podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak, łączna wartość tej inwestycji wynosi ponad 1,8 mld zł, z czego unijne dofinansowanie to około 1,3 mld zł z instrumentu CEF.

"Jest to instrument, który jest bezpośrednio nadzorowany i oceniany przez Komisję Europejską - to pokazuje jak ważny to odcinek nie tylko na mapie Polski, ale również na mapie całej Unii Europejskiej. Ten odcinek będzie nas łączył z siecią bazową TEN-T i sam będzie elementem tej transeuropejskiej sieci, którą do 2030 roku w obszarze kolei i dróg chcemy już zamknąć" - zapowiedziała minister.

Przypomniała, że w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 z funduszy europejskich nasz kraj pozyskał 40 mld zł wyłącznie na inwestycje kolejowe.

W ocenie szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej również przyszła perspektywa finansowa 2021-2027 to duża szansa na rozwój kolei, ponieważ Komisja Europejska będzie kładła nacisk na tego typu inwestycje - przyjazne środowisku i pozwalające na bezpieczne przemieszczanie się po Europie.

"750 mld zł to sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego, dzięki któremu będziemy mogli realizować tego typu inwestycje" - oceniła Jarosińska-Jedynak.