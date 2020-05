Łomża: 350 tys. zł dla mieszkańców na wymianę starych pieców

350 tys. zł łącznie chcą w 2020 r. przeznaczyć władze Łomży (Podlaskie) na dotacje dla mieszkańców, którzy chcą wymienić stare piece na ekologiczne. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski o dotacje do urzędu miejskiego w Łomży do 5 czerwca.

Główny cel tego Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście to ograniczenie emisji pyłów i szkodliwych gazów ze starych palenisk w domach w mieście - wyjaśnił Łukasz Czech z biura prasowego prezydenta Łomży.

Wsparcie można dostać na wymianę pieca opalanego węglem na pic gazowy lub na pellet lub inne ekologiczne paliwo, albo na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Łomżyński magistrat przypomina, że program jest skierowany do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają im samodzielnie zrealizować takiej inwestycji. "Zostało to uwzględnione w proponowanych kryteriach kwalifikowania wniosków do dofinansowania oraz w wysokości kwot dofinansowania. Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych" - poinformował Czech.

Pieniądze na wymianę pieców pochodzą z budżetu Łomży. Władze miasta szacują, że za środki w tegorocznym programie uda się dofinansować wymianę źródeł ciepła w około 30 gospodarstwach, ale ostateczna liczba będzie zależała od poziomu dochodów osób, które zgłoszą się po dofinansowanie.