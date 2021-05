Łomża: Do końca lipca niższe czynsze dla firm wynajmujących lokale od miasta

Do końca lipca przedsiębiorcy wynajmujący lokale od miasta Łomża (Podlaskie) będą płacić o połowę niższe czynsze. To wsparcie firm w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii. Do 1 czerwca zainteresowani powinni złożyć odpowiedzi wniosek - przypomina magistrat.

Pierwsze ulgi były w 2020 r. od marca do końca lipca. W 2021 r. niższe czynsze obowiązywały za luty, marzec i kwiecień. Pod koniec kwietnia prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wydał zarządzenie o wydłużeniu obowiązywania tych ulg o kolejne trzy miesiące: maj, czerwiec i lipiec.

W zarządzeniu podano, że pełna stawka ma obowiązywać do 1 sierpnia. Łukasz Czech z biura prasowego prezydenta Łomży poinformował PAP, że będzie tak, o ile znów termin obowiązywania ulgi nie będzie wydłużony.

Już wcześniej władze Łomży informowały na początku 2021 r., że ulgi mogą dotyczyć ok. 135 przedsiębiorców, którzy są najemcami lokali komunalnych, m.in. z Miejskiej Hali Targowej.

By korzystać z ulg firmy muszą złożyć do urzędu miejskiego wniosek, w którym oświadczają, że w związku z pandemią, płynność finansowa ich firm jest gorsza, bo ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

"Chcemy w ten sposób po raz kolejny wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, którzy ponoszą straty w związku z pandemicznymi ograniczeniami w gospodarce. Mam nadzieję, że uda im się przetrwać ten trudny okres, a gdy sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się będą mogli kontynuować swoją działalność w takim zakresie jak wcześniej" - argumentował wcześniej prezydent Łomży na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych dlaczego zdecydował o przedłużeniu terminu obowiązywania ulg.

