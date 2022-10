Łomża: Podpisano umowę na zakup czterech autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej

8,5 mln zł przekaże miastu Łomża NFOŚiGW na zakup czterech autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej. W poniedziałek umowę w tej sprawie podpisali w Łomży prezydent tego miasta Mariusz Chrzanowski i wiceprezes tego Funduszu Artur Michalski.

Łącznie zakup tych autobusów ma kosztować 13 mln zł - poinformował podczas podpisana umowy prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Chodzi o projekt "Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży". Cztery autobusy (jednoczłonowe, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych) mają być dostarczone w 2024 r. Główny cel tego projektu to redukcja zanieczyszczeń powietrza w mieście poprzez wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej.

"Już niebawem (autobusy elektryczne) będą - można powiedzieć - na naszych, łomżyńskich ulicach. Bo oprócz tego, że robimy drogi, pozyskujemy środki po to, żeby poprawić infrastrukturę drogową, to również dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy mieli komfort poruszania się po mieście w dogodnych warunkach, a takie możliwości dają nam projekty, w których miasto Łomża uczestniczy" - powiedział prezydent Chrzanowski.

"Autobusy elektryczne to autobusy bezemisyjne, nowoczesne, ciche, bezpieczne i naprawdę innowacyjne" - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Łomża rozwija ekologiczny transport także z innych projektów. Miasto dostało właśnie dwa autobusy elektryczne zakupione z szerszego projektu "Zrównoważona mobilność miejska" dofinansowanego z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Autobusy dostarczone przez firmę Busnex Polska są w trakcie odbiorów. Sześć kolejnych autobusów elektrycznych Yutong E12 ma być dostarczonych w ramach tego projektu w maju 2023 r.

Łączna wartość szerokiego projektu "Zrównoważona mobilność miejska" to 43,7 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 29 mln zł. Z projektu tego ma być kupionych łącznie osiem autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej, już jest m.in. gotowe centrum przesiadkowe, działa rower miejski.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że wszystko ma służyć obniżaniu kosztów w transporcie publicznym, większemu bezpieczeństwu i komfortowi korzystania z transportu przez mieszkańców. Wicemarszałek Marek Olbryś zachęcał mieszkańców do korzystania z ekologicznych autobusów jak najczęściej - zamiast samochodów. Dodał, że właśnie jakość komunikacji może być tym elementem, który do tego zachęca.

Podczas uroczystości podpisania umowy z NFOŚiGW poinformowano, że na 39 autobusów miejskich w Łomży pojazdów elektrycznych ma być 12.

