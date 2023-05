Łomża: Rusza nowy sezon roweru miejskiego

Od poniedziałku, 1 maja, mieszkańcy Łomży mogą ponownie korzystać z roweru miejskiego. Do ich dyspozycji jest 100 rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych na 15 stacjach w mieście. Pojazdy można wypożyczać do końca października.

Łomżyńską Komunikację Rowerową (ŁoKeR) realizuje firma Nextbike Polska SA w ramach umowy, którą ma z władzami Łomży na lata 2022-2025 - przypomniał Łukasz Czech z biura prasowego prezydenta Łomży. Wartość umowy przekracza 3 mln zł, z czego połowa przeznaczona jest na dostawę rowerów, wdrożenie systemu, a reszta - na obsługę systemu.

W ubiegłorocznym sezonie, który w ramach ŁoKeR-a trwał od 7 lipca do końca października, w systemie rowerów miejskich w Łomży było zarejestrowanych 1 tys. 175 osób; rowery były wypożyczane ponad 9 tys. razy.

Jazda tradycyjnym ŁoKeR-em w czasie do 15 minut jest bezpłatna, natomiast korzystanie powyżej 15 minut do godziny to koszt dwóch złotych, a każda następna rozpoczęta godzina kosztuje 4 zł.

"W przypadku rowerów elektrycznych za przejazd do 15 minut należy zapłacić 1 zł, od 16 do 60 minut 3 zł, zaś za każdą następną rozpoczętą godzinę kolejne 5 zł" - przypominają władze Łomży.

Rowery są dostępne na 15 stacjach. Zmieniła się jednak lokalizacja tej najrzadziej wykorzystywanej - stację, która znajdowała się przy Straży Pożarnej, przeniesiono na ulicę Przykoszarową. Rowery można zostawiać nie tylko na samej stacji, ale w wirtualnej strefie 20 metrów od środka stacji, a także poza wyznaczonymi do tego miejscami, jest to jednak dodatkowo płatne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl