Łomża: Uroczyście otwarto Halę Kultury

Różnym działaniom kulturalnym w mieście służy otwarta we wtorek w Łomży (Podlaskie) Hala Kultury. Powstała z przebudowanej zabytkowej hali targowej. Otwarto ją podczas sesji Rady Miejskiej z okazji 603. rocznicy nadania Łomży praw miejskich.

Podczas uroczystości wręczono także doroczne nagrody kulturalne prezydenta Łomży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę specjalną dostał reżyser Piotr Domalewski.

Hala Kultury, która znajduje się na łomżyńskim Starym Rynku, to największa inwestycja kulturalna w Łomży w ostatnich latach. Ma służyć rozwojowi miasta, ożywieniu łomżyńskiej starówki.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przypomniał, że Hala Kultury powstała w hali targowej z 1929 r., która przez wiele lat pełniła właśnie funkcje handlowe, ale zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały, że trzeba było znaleźć dla tego obiektu nową funkcje i zdecydowano, że będzie służył kulturze.

Hala Kultury działa już od połowy marca. Różne zespoły i grupy artystyczne organizowały już tam swoje próby, hala była wykorzystywana do pokazów online w ramach zakończonego w niedzielę 34. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Mariusz Chrzanowski przypomniał, że cała inwestycja kosztowała 18 mln zł, z czego 10 mln zł to unijna dotacja z programu Infrastruktura i Środowisko przyznana przez ministerstwo kultury. Są miejsca na wystawy, prezentacje, warsztaty przygotowywane przez różne placówki kulturalne działające w mieście, grupy twórcze, organizacje pozarządowe. Działa tam też punkt informacji turystycznej, powstanie klubobkawiarnia.

"Zaniedbany do niedawna zabytkowy budynek w samym sercu Łomży zamienił się w nowoczesny obiekt, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, dzieci, młodzież, dorośli. Czekaliśmy na to wiele lat" - mówił prezydent Łomży. Dodał, że są oczekiwania, aby w hali działania kulturalne miały miejsce przez cały rok, planowane są różne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne.

Podczas sesji wręczono nagrody za 2020 r. za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Dostały je Muzeum Diecezjalne w Łomży, instruktor teatralna z Miejskiego Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych Joanna Klama, autor różnych monografii o tematyce historycznej czy sportowej Henryk Władysław Pestka (nieobecny na uroczystości), wokalista Marcin Wincenciak i reżyser Piotr Domalewski.

Piotr Domalewski dostał łomżyńską nagrodę po raz drugi, pierwszy raz uhonorowano go za 2017 r. We wtorek przypomniano, że Domalewski, reżyeser takich nagradzanych filmów jak np. "Cicha Noc", "Jak najdalej stąd" pochodzi z Łomży, tu chodził do szkół, placówek kultury.

Sam reżyser powiedział, że Łomża i jej mieszkańcy wywarli na jego życie, myślenie o kulturze, pracy nad filmem wielki wpływ, w tym regionie ukształtowała się jego wyobraźnia, z życia podpatrywał i czerpał pomysły artystyczne, zdobywał wiedzę, nabywał rzemiosła, poznawał ludzi, nauczył się otwartego podejścia do innych i szacunku, a patrząc na krajobraz uczył się opowiadania obrazem i widzenia przestrzeni, a nawet czerpał z lokalnego poczucia humoru "ironicznego, ostrego i celnego".

"To, czym się zajmuję, jakie filmy robię, ma oczywisty związek z Łomżą. Tutaj się ukształtowałem i chciałem podziękować wszystkim, którzy mi w tym pomogli. To było bardzo, bardzo wiele osób. Bardzo wielu ludzi pozwoliło mi uwierzyć w siebie. Dziękuję wam za pomoc i wiarę w to, że można coś zmienić" - podsumował Domalewski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl