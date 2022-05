Londyn ostrzega przed inwestowaniem na giełdzie w Moskwie

Wielka Brytania cofnęła moskiewskiej giełdzie status "uznanej giełdy", pozbawiając w ten sposób inwestorów handlujących tam korzyści podatkowych - podało brytyjskie Ministerstwo Skarbu.

Zamiar pozbawienia tego statusu Londyn ogłosił 19 kwietnia.

- Oznacza to, że przyszli inwestorzy nie będą mieli dostępu do pewnych ulg podatkowych w Wielkiej Brytanii podczas handlu papierami wartościowymi na moskiewskiej giełdzie, ale istniejące inwestycje będą chronione – powiedział Ministerstwo Skarbu.

Sekretarz skarbu Lucy Fraser powiedziała wcześniej, że posunięcie to należy interpretować jako wyraźny sygnał - "nie ma powodu do nowych inwestycji w Rosji". Jest to kontynuacja polityki izolowania Rosji, po tym jak ta napadła na Ukrainę.

Uznany status giełdy papierów wartościowych to klasyfikacja nadana przez brytyjski urząd skarbowy do celów podatkowych. Papiery wartościowe w obrocie na uznanej giełdzie cieszą się pewnymi korzyściami podatkowymi.

Status uznanej giełdy papierów wartościowych umożliwia rezydentom Wielkiej Brytanii otrzymywanie preferencji podatkowych dla niektórych klas aktywów. Jeśli ten status zostanie cofnięty, te preferencje podatkowe nie będą miały zastosowania do nowych inwestycji. Preferencje podatkowe są zachowane dla inwestycji już dokonanych na Giełdzie Moskiewskiej.

Według ekspertów odebranie statusu najbardziej uderzy w rosyjskich rezydentów w Wielkiej Brytanii, ponieważ to oni byli głownie zainteresowani inwestowaniem na giełdzie w Moskwie.

