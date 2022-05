Londyn zakłada klęskę Moskwy. "Potrzeby będą bardzo duże, kiedy pokonamy Putina"

- Dostarczamy dużo defensywnego uzbrojenia i pomocy humanitarnej, ale potrzeby odbudowy będą bardzo duże, kiedy już pokonamy Władimira Putina – powiedział brytyjski minister Greg Hands w rozmowie z WNP.PL.

Zwiększenie wykorzystania OZE i energii atomowej jest konieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo to energia produkowana lokalnie.

Trzeba jednak brać pod uwagę, że nie wszystkie kraje są w tym samym punkcie startu i nie wszędzie odchodzenie od węgla może być równie szybkie.

Wsparcie intensyfikacji wykorzystania OZE i energetyki jądrowej, jako dróg dojścia do zeroemisyjności, będzie ważnym elementem działań Wielkiej Brytanii jako gospodarza COP26.

- To jasne, że musimy zmniejszyć naszą zależność od Rosji w kwestii surowców, a szczególnie węglowodorów. Wielka Brytania do końca roku chce zakończyć import rosyjskiej ropy naftowej, a rosyjskiego gazu już importujemy niewiele – powiedział Greg Hands, minister biznesu, energii i strategii przemysłowej Wielkiej Brytanii, zapytany o konflikt interesów między potępieniem Rosji a zależnością państw Unii Europejskiej od rosyjskich surowców.

Podkreślił, że Polska i Wielka Brytania są zjednoczone w potępieniu dla barbarzyńskiej, haniebnej inwazji Władimira Putina na Ukrainę i jak wiele innych krajów oczekują mocniejszej reakcji państw zachodnich na tę inwazję.

Greg Hands zapewnił, że Wielka Brytania i jej sojusznicy, przyjaciele w Europie, starają się zrobić wszystko, żeby zmniejszyć zależność od rosyjskich surowców.

– Mój przekaz jest prosty: wysyłajmy mniej pieniędzy do Moskwy, a więcej broni defensywnej do Kijowa. Im mniej pieniędzy będziemy wysyłali do Moskwy, a im więcej uzbrojenia defensywnego będziemy mogli wysyłać do Kijowa, tym lepiej – powiedział Greg Hands.

Brytyjski minister energii uważa, że możemy przyspieszyć dekarbonizację bez negatywnych skutków dla gospodarki.

– Energia odnawialna i atomowa wypełniają dwa warunki – po pierwsze są przyjazne dla klimatu, a po drugie są bardzo dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ są produkowane w kraju. Moim zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę, że niektóre państwa są w innym punkcie startu niż pozostałe. W Wielkiej Brytanii kończymy wykorzystanie węgla w 2024 roku, co wyraźnie nie jest możliwe w Polsce. Myślę jednak, że im bardziej będziemy mogli przyspieszyć odejście od węgla, gazu i ropy naftowej, tym lepiej – powiedział Greg Hands, zwracając przy tym uwagę na znaczenie ulepszenia działania OZE i energetyki jądrowej.

Trzeba w krótkim i średnim terminie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich krajach, co oznacza przyrost wykorzystania OZE, a ograniczenie pożytkowania węglowodorów – powiedział Greg Hands. I dodał, że wsparcie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem OZE i energii atomowej oraz ograniczenia wykorzystania węglowodorów będą ważnym elementem działań Wielkiej Brytanii jako gospodarza COP 26.

Greg Hands przypomniał obrazy zniszczonych miast, takich jak Charków, Bucza, Mariupol, Chersoń i zauważył, że wszystkie te miejsca będą potrzebowały silnego wsparcia materialnego, które - jego zdaniem - powinno nadejść ze wszystkich europejskich krajów.

– Już to robimy. Już dostarczamy dużo defensywnego uzbrojenia i pomocy humanitarnej, ale potrzeby odbudowy będą bardzo duże, kiedy już pokonamy Władimira Putina – zauważył Greg Hands.

Dodał, że Wielka Brytania chce widzieć Ukrainę dostatnią, dobrze funkcjonującą i zintegrowaną ze światem zachodnim tak dobrze, jak to tylko możliwe.

- Powinniśmy współpracować z demokratycznie wybranym gabinetem prezydenta Zełenskiego, upewniając się, że zapewniamy mu tak dużo wsparcia, jak będą tego wymagały potrzeby odbudowy Ukrainy – powiedział Greg Hands, dopowiadając, że taki jest demokratyczny wybór Ukrainy.

