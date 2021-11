Londyńskie City orientuje się na zerową emisję netto. Firmy muszą pokazać plany

Większość dużych brytyjskich firm i instytucji finansowych będzie musiała pokazać, w jaki sposób zamierza osiągnąć zerową emisję netto zgodnie z proponowanymi przez Skarb Państwa regułami.



Silny na Wyspach ruch ekologiczny jest jednak zdania, że rząd wymaga zbyt mało, aby sektor finansowy spełnił cele klimatyczne. David Barmes, starszy ekonomista w grupie kampanijnej Positive Money, powiedział, że intencja była pozytywna, ale firmy finansowe nadal „przelewają miliardy na projekty szkodliwe dla środowiska”.

Tymczasem BBC zaznacza, że 450 firm kontrolujących 40 proc. globalnych aktywów finansowych o wartości 130 bln dolarów zobowiązało się do działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.Czytaj także: COP26: pierwsze znaczące konkrety, wielcy nieobecni i głos Polski