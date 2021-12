Los TVN w rękach prezydenta Dudy

Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Oznacza to, że tzw. lex TVN został przyjęty. Teraz decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.



Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

Wśród posłów, którzy zdecydowali o odrzuceniu uchwały Senatu było 225 połów PiS, 3 posłów Kukiz'15 oraz 1 poseł niezrzeszony.





Wcześniej wniosek o zamknięcie obrad Komisji w związku z - jej zdaniem - zbyt krótkim terminem, w którym została zwołana komisja, złożyła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

PiS dokonał dziś po raz kolejny zamachu na fundamenty naszej demokracji. Zamiast zajmować się pandemią i drożyzną, postanowił zakneblować wolne media i zachwiać sojuszem polsko-amerykańskim. Apeluję do Prezydenta RP, by wraz z Senatem bronił wolności mediów! #lexTVN — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) December 17, 2021

- Dostałam sms-a od państwa o godz. 12.36 o tym, że ta komisja ma mieć dzisiaj miejsce. Zgodnie z regulaminem sejmowym artykuł 152 o terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji powinniśmy być poinformowani trzy dni przed posiedzeniem komisji. To jest kpina z tej komisji, z nas wszystkich tutaj. Wnoszę o odrzucenie i zamknięcie tych obrad - uzasadniała swój wniosek posłanka Lewicy. Komisja Kultury odrzuciła ten wniosek.

Wniosek przeciwny złożył wiceprzewodniczący komisji Marek Suski (PiS).



- Uważam, że jeżeli tutaj mamy uchwałę Senatu z dnia 9 września, dzisiaj mamy koniec grudnia, czyli to jest bardzo długi termin. Uchwała Senatu jest tak bardzo rozbudowana, że myślę, że spokojnie te dwa miesiące wystarczą na to, żeby się zapoznać z tą jednozdaniową uchwałą Senatu i każdy ma wyrobione zdanie na ten tematu. Co do terminów posiedzeń komisji to regulamin przewiduje, że istnieje możliwość za zgodą Sejmu, Komisji skrócenia terminów. I jest to propozycja, żeby rozpatrzeć w skróconym terminie. Jestem przeciw wnioskowi o oddalenie - mówił Suski.

Jeśli #Kaczyński sądzi, że wpychając dziś do Sejmu #lexTVN spowoduje, że afera #Szydło czy drakońskie podwyżki prądu i gazu umkną nam z oczu, to srodze się zawiedzie. — Borys Budka (@bbudka) December 17, 2021

Wiceprzewodniczący komisji Marek Suski (PiS) zgłosił również wniosek o przyjęcie porządku dziennego bez 3-dniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu komisji kultury. Komisja kultury poparła ten wniosek.

Posłowie opozycji w trakcie obrad podnosili, że komisja została zwołana wbrew regulaminowi Sejmu. Cześć posłów opozycji w trakcie głosowania opuściła obrady Komisji.

- PiS dokonał dziś po raz kolejny zamachu na fundamenty naszej demokracji. Zamiast zajmować się pandemią i drożyzną, postanowił zakneblować wolne media i zachwiać sojuszem polsko-amerykańskim. Apeluję do Prezydenta RP, by wraz z Senatem bronił wolności mediów - skomentował marszałek Tomasz Grodzki.

Zawiadomienie do prokuratury

- Jeśli Kaczyński sądzi, że wpychając dziś do Sejmu lex TVN spowoduje, że afera Szydło czy drakońskie podwyżki prądu i gazu umkną nam z oczu, to srodze się zawiedzie - zaznaczył poseł KO Borys Budka.

W jego ocenie, za piątkowe uchwalenie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji politykom PiS grozi Trybunał Stanu.

- Jest to zdrada naszych interesów, to jest działanie przeciwko naszemu bezpieczeństwu. Otóż w tej sytuacji międzynarodowej, kiedy mówi się o eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy mamy do czynienia z ciągłymi prowokacjami ze strony białoruskiej, wchodzenie w dyplomatyczny konflikt, bardzo poważny z USA, to jest działanie wbrew polskiej racji stanu - ocenił Budka.

Wszystko zrobią, by przykryć ich afery i utrzymać się przy władzy. Dzisiejszy skandal na nielegalnie zwołanej Komisji Kultury ws. #lexTVN pokazuje, że bezprawie PiS wkroczyło na kolejny poziom. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) December 17, 2021

Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba zapowiedzieli z kolei skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Piotra Babinetza z PiS.- Pan przewodniczący świadomie złamał regulamin Sejmu, najważniejszy dokument, na bazie którego wszyscy pracujemy. Trzy dni wcześniej powinien był zwołać posiedzenie komisji, zwołał 15 minut wcześniej, przez co złamał regulamin, a my w poniedziałek rano składamy wniosek do prokuratury - powiedział Joński.

Szczerba zwrócił uwagę, że zastrzeżenia do trybu zwołania posiedzenia Komisji Kultury miało w piątek Biuro Legislacyjne Sejmu. - To jest przekroczenie uprawnień, na to jest stosowny artykuł w Kodeksie karnym - wyjaśnił poseł KO.



Chodzi o art. 231 Kodeksu karnego, który przewiduje do trzech lat więzienia dla funkcjonariusza publicznego, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

- Głosowaliśmy przeciw lex TVN. Teraz czas na realizację obietnicy Andrzeja Dudy i zablokowanie tej niezgodnej z demokratycznymi wartościami ustawy. Prezydencie, żądamy weta - napisał z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Dzisiejsze posiedzenie komisji kultury w sprawie lex TVN było nielegalne. Lewica

składa doniesienie do prokuratury - zaznaczyła Lewica.

Zamach na wolne media

TVN Grupa Discovery opublikowała komunikat w sprawie nowelizacji, po tym, jak Sejm odrzucił weto Senatu wobec tej ustawy.

"W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana. Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami" - głosi oświadczenie podpisane przez TVN Grupa Discovery.Przypomnijmy, w sierpniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, mającą na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.Jeszcze w lipcu, dla zapewnienia możliwości ciągłego działania, TVN złożyła wniosek o nadawanie w Holandii. W sierpniu został on rozpatrzony pozytywnie.W czasie prac nad ustawą komentatorzy podkreślali, że uderzy ona przede wszystkim w amerykańską Grupę Discovery, która jest właścicielem TVN. W praktyce lex TVN zmusiłoby koncern Discovery do sprzedaży większościowych udziałów w firmie.9 września Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw.