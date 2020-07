LOT apeluje do pasażerów, aby sprawdzali wymogi sanitarne krajów, do których się udają

Zwracamy się z apelem do pasażerów, aby przed zakupem biletu na bieżąco sprawdzali obostrzenia dotyczące koronawirusa obowiązujące w kraju, do którego się udają - mówi PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Jak dodał, LOT nie może zabrać na pokład pasażerów, którzy nie dopełnili formalności.

"W związku z obecną niestabilną sytuacją epidemiczną, przed zakupem biletu prosimy naszych pasażerów, aby na bieżąco sprawdzali obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego zamierzają się udać. Regulacje te ulegają zmianom, a przewoźnik nie może zabrać na pokład pasażerów, którzy nie dopełnili wymaganych formalności" - tłumaczy Moczulski.

Jak dodał, obecnie ograniczenia wjazdu dotyczą między innymi Cypru, Grecji i Hiszpanii. W przypadku Cypru wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego maksymalnie 72 godz. przed wylotem. Jeśli chodzi o Grecję i Hiszpanię został wprowadzony obowiązek rejestracji i wypełnienie specjalnego formularza najpóźniej na 48 godzin przed wylotem. Obostrzenia dotyczące podróżowania wprowadziły także Włochy. Bagaż podręczny będzie umieszczany pod fotelem, a nie jak do tej pory, w lukach ponad siedzeniami. Tym samym na pokład pasażerowie mogą zabrać tylko niewielkie torby i plecaki.

"Informacje dotyczące bieżących procedur bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach są dostępne m.in. na stronach Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego IATA, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też właściwych dla danego kraju Ambasad, Konsulatów i Ministerstw Zdrowia" - wskazuje Moczulski.

LOT od 1 lipca ruszył z letnią siatką połączeń pod hasłem #LOTnaWakacje. W sumie przewoźnik uruchomi 130 połączeń do ponad 30 najbardziej popularnych europejskich kurortów z dziesięciu krajowych portów lotniczych.

Pasażerowie w lipcu i sierpniu będą mogli polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę.

"Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, z tygodnia na tydzień rozwijamy siatkę połączeń, uzupełniając wznowione rejsy krajowe i międzynarodowe popularnymi kierunkami wakacyjnymi, a teraz także rejsami dalekodystansowymi. Pierwsze dane dotyczące sprzedaży pokazują, że Polacy chcą korzystać z urlopu i chętnie spędzą go za granicą. W ciągu tygodnia od rozpoczęcia #LOTnaWakacje, największej letniej akcji w historii PLL LOT, sprzedaliśmy ponad 130 tysięcy miejsc pasażerom indywidualnym i touroperatorom. Wiele samolotów zostało już wypełnionych, planujemy zwiększenie częstotliwości wybranych tras" - mówi Moczulski.

Przekazał, że przewoźnik wprowadził nową taryfę: Flex Plus. To bezpłatna zmiana daty podróży; możliwość odpłatnej zmiany danych na bilecie do 48h przed wylotem (w cenie 250 zł lub 60 euro dla rejsów operowanych przez LOT); możliwość rezygnacji z zakupionego biletu przed rozpoczęciem podróży (rejsy short haul: 30 euro/economy Flex Plus i 65 euro/business Flex Plus, rejsy long haul: 60 euro/economy Flex Plus i 100 euro/premium Flex Plus i Business Flex Plus.

Dodatkowo na pasażerów czeka także możliwość bezpłatnej rezygnacji z podróży w ciągu 24h od zakupu biletu. W przypadku biletów kupionych na mniej, niż dobę przed wylotem, możliwość rezygnacji bez opłat dostępna jest do 6 godzin przed rejsem. Oferta obowiązuje na połączenia krajowe i zagraniczne w ramach wszystkich taryf i kanałów sprzedaży LOT-u.

Przewoźnik zapewnia, że podróż LOT-em odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących na pokładzie samolotu, jak i na lotnisku. Zostały one wypracowane w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polskich i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych.

Pasażerowie nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu i zachowania wyznaczonych odstępów w czasie odprawy. W samolotach dostępne są środki dezynfekujące do użytku podróżnych. Podczas lotu personel, wyposażony w odpowiednie środki ochronne, przeprowadza serwis pokładowy z zachowaniem zasady ograniczonego kontaktu pomiędzy obsługą a pasażerami. W ramach serwisu bezpłatnego pasażerowie otrzymają przekąskę słodką lub słoną i butelkę wody.

Przy wejściu na lotnisko każdy z pasażerów zostaje poddany pomiarowi temperatury za pomocą urządzeń termowizyjnych; przed wejściem na pokład obowiązuje procedura self-boardingu - pasażerowie samodzielnie odbijają karty na bramkach. Samo wejście na pokład oraz jego opuszczenie po przylocie odbywa się strefowo, w ściśle określonej kolejności według numeru zajmowanego miejsca.

Od 1 lipca został zniesiony dystans przestrzenny w postaci szachownicy, co oznacza, że dla podróżnych są dostępne wszystkie miejsca znajdujące się w samolocie.